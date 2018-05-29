精障者強制就醫權責 擬修法移交法院裁示

2018-05-29

〔記者林惠琴／台北報導〕近期陸續發生疑似精神疾病患者殺害牙醫師、砍傷護理師等案件，衛福部預計六月召開公聽會，討論是否修正「精神衛生法」，將強制就醫權責移交法院裁示，而非由衛福部決定，藉此降低爭議，達到同時保障人權與社會安全，屆時若能達成共識，將進一步研擬草案。

衛福部稱保障人權、減少爭議

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中表示，目前精神疾病患者強制就醫程序為︰經由精神科醫師評估有其必要性後，在兩天內送至衛福部「精神疾病嚴重病人強制鑑定與強制社區治療審查會」，委員包含精神科醫師、護理人員、社工師、心理師、職能治療師、家屬與法界代表等，透過分析資料，與患者進行視訊或電話連線對話後，三天內做出決定。

諶立中指出，僅透過衛福部一個單位就裁決病患是否需要強制就醫，被外界認為有約束人身自由的疑慮，並遭部分強制就醫個案提出申訴，控告衛福部或醫療院所違反人權，若可直接改由法院裁示，將有助於改善現況。

衛福部統計，一年約七百多名精神疾病患者遭強制就醫，相較於澳洲強制就醫的精神疾病患者約占相關病人卅％以上，台灣僅占約三％，何種限制程度算合理，目前並無明確答案。

諶立中強調，精神疾病在一個社會的盛行率高達廿五％以上，而一個社會事件的發生，與家庭、財務、關係等多重因素有關，不能過於簡化，甚至將精神疾病患者與攻擊畫上等號。