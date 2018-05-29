5月熱傷害急診310人次 年倍1增

2018-05-29

〔記者蕭玗欣、林惠琴、方志賢／綜合報導〕受太平洋高壓籠罩，全台持續燒燙燙，台中昨飆出卅六．三度高溫，成為該站設立一百廿二年來五月最高溫紀錄。中央氣象局表示，要到週四過後，鋒面逐漸往南移動，全台受鋒面影響，各地高溫會稍降至卅度左右。

台中昨36.3度 創設站以來5月最高溫

根據衛福部疾管署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，五月廿七日因熱傷害掛急診共計廿七人次，創下本月單日新高紀錄，且今年五月累計已達到三一○人次，較去年五月的一六○人次，高出近一倍。

中央氣象局表示，週三以前，全台仍是晴朗炎熱的天氣，高溫上看卅四至卅六度；週四鋒面報到後，全台天氣轉為不穩定，降雨機率也提高，可望舒緩中南部水情，也不會再這麼悶熱。

中央氣象局預報員林柏東表示，今、明兩天，各地高溫維持在卅四至卅六度之間，北部、東北部及中南部山區易有午後雷陣雨發生機率，週五至週末全台有雨。

醫師︰熱傷害時脫衣澆水 儘速送醫

高雄市日前有一位卅一歲的勞工，在艷陽下連續工作三小時，因缺水引起肌肉痙攣、全身不正常抽搐，緊急送醫發現橫紋肌溶解症，目前仍在高醫大附設醫院住院治療中。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡表示，若民眾有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、虛弱、食慾不振、呼吸或心跳加快等症狀，要注意是否為熱衰竭，萬一又抽筋，可能為熱痙攣；碰到有人發生熱傷害時，應儘速移至陰涼處，儘量脫掉衣物、用水擦拭身體、補充水分，若情況嚴重，進一步送醫。

衛福部國健署組長林莉茹提醒，預防熱傷害可利用寬邊帽或陽傘、太陽眼鏡，並穿著涼爽、透氣的衣物，且擦防曬乳；每天要養成至少飲用兩千ＣＣ白開水的習慣，不要等到口渴才喝；蔬果含有較多水分，也可多吃，要避免含酒精及糖分飲料。