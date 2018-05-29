高溫雨少產量多 玉荷包價跌6成

2018-05-29

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年高溫，加上雨水少，蔬菜水果都豐收盛產。農委會表示，目前正值水果豐收，品質優、價格平實、種類選擇又多，包括玉荷包、香蕉、西瓜和鳳梨通通便宜又好吃；而葉菜類如高麗菜、大白菜、空心菜也都價廉物美，正是吃蔬果的好時機。

上週日，台北果菜市場水果平均交易價格每公斤卅三．一元，較去年同期四十五．六元，下滑廿七．三％，交易量則破九百公噸。其中，金鑽鳳梨交易量達一百廿三噸，包括香蕉、木瓜、愛文芒果、大西瓜、小玉西瓜交易量都超過五十噸。

西瓜、鳳梨、蔬菜 物美價廉

農委會農糧署作物生產組組長方怡丹指出，今年天氣好、雨水少，水果豐收，而且品質好、種類選擇也多，尤其「西瓜品質超好，水分多又甜」，最適合炎夏食用。

另外，上週日北農玉荷包荔枝每公斤批發價七十九元，比去年同期二○九．二元下滑六十二．二％；金鑽鳳梨每公斤批發價十六．三元，較去年同期卅二．六元下滑五成。

方怡丹說，金鑽鳳梨截至五月廿四日，已完成外銷檢疫三萬兩百零七公噸，破歷年紀錄。玉荷包已近產季尾聲，端午節過後將由黑葉荔枝和糯米荔枝接續；而六月愛文芒果才要進入盛產期，民眾有更多樣的水果可食用。

蔬菜部分，過年後台北果菜市場平均批發價都在每公斤廿元上下。農糧署主秘翁震炘說，因為沒下雨，葉菜類產量也平穩，整體菜價相當平穩。

絲瓜每公斤批發價九．九元，比去年同期下滑五十六％；大白菜每公斤批發價八．四元，比去年同期十三元下滑卅五．七％；空心菜每公斤十七．八元，比去年同期十九．九元下滑十．九％。