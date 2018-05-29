日本腦炎又1例 高雄爆群聚感染

2018-05-29

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市爆發日本腦炎群聚疫情！高雄市林園區繼上週全市首例日本腦炎病例，昨又公布一名六十一歲女性病例，因與首例病患住家距離僅二．三公里，且兩地中間還有一例疑似病例，衛生局研判屬群聚感染，在個案住家附近展開滅蚊大作戰，廿三至廿七日，就捕獲三萬兩千多隻三斑家蚊，估計疫情防治要到六月下旬！

高市衛生局疾管處表示，本月十九日病患出現發燒、噁心、嘔吐等症狀，廿一日到醫院急診就醫，住院後持續發燒，廿三日因意識改變、手腳抽搐，轉往大醫院加護病房，廿五日經醫院通報疑似日本腦炎，目前已退燒、生命徵象穩定，但意識不清，仍在加護病房治療。

衛局急滅病蚊 將持續至6月下旬

高市府疾管處表示，疫調發現，這名婦人與上週確診全市首例男性日本腦炎患者，住家距離約二．三公里，兩地中間尚有一例四十多歲女性疑似通報個案，決定以群聚疫情防治。

衛生局於婦人住家及周邊九處豬舍、雞舍及鴿舍，共掛十三盞捕蚊燈，半徑兩公里範圍也逐戶佈點一百台滅蚊燈，短短五天就捕獲三萬兩千多隻三斑家蚊，所幸疫調四百多戶、八百多人中無人出現疑似症狀。

高市疾管處長潘炤穎表示，防治日本腦炎須多管齊下，除撲滅三斑家蚊成蚊，於主要孳生的水稻田、灌溉溝渠投放生物製劑，撲滅其幼蟲，也須提高疫苗接種率，才能有效防治日本腦炎。

50歲以上與滿15月嬰兒 若未接種快打疫苗

潘炤穎指出，除林園、大寮區豬舍工作人員儘快接種疫苗，台灣在一九六八年後已全面施打公費日本腦炎疫苗，五十歲以上、滿一歲三個月嬰幼兒尚未接種者，也要儘快施打疫苗，以降低感染風險。

衛生局指出，病媒蚊三斑家蚊叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要增幅宿主。感染潛伏期約五至十五天，少數引發重症，出現發燒、頭痛、嘔吐、意識狀況改變等症狀，也可能失智、精神與運動神經傷害等嚴重後遺症，致死率廿至卅％。