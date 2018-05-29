首場少子化對策公聽會 私幼憂心被消滅

2018-05-29

〔記者李容萍／桃園報導〕為減輕家庭育兒負擔，行政院推行「擴展平價教保服務」及「發放二至四歲育兒津貼」政策，預定全國四場公聽會廣納各方意見；首場昨在桃園召開，但有幼教業者到場提出異議，抨擊所謂擴大準公共教保服務、要提供平價教保，其實是要消滅私幼、太霸道。

準公共化 幼兒入園率近70％

國教署副署長許麗娟表示，教育部將加速教保公共化、減輕家長負擔、改善教保人員薪資、穩定教保服務品質、提升二至五歲幼兒入園率等五大政策目標；預估全國二七六個行政區有二二八四園，可提供廿一萬九八○一個名額，到明年八月全國就讀公共或準公共化幼兒園機會可達六十九．五％。

公聽會廣邀幼保專家學者、幼兒園人員、教保團體、家長團體等人士參加。但因報名倉促，昨僅約二百人與會，且多為私教業者，輪番發言抨擊政府的準公共化教保服務，對私幼管太多，其實是要消滅私幼。

許麗娟表示，推動教保政策本就有許多聲音，政府面對少子女化以雙軌進行，希望私幼加入準公共化，提供平價教保，二至四歲沒進入公立、非營利、準公共化者則給補助。許麗娟並強調，未來準公共化教保對於收費及薪資進行規範，是要確保服務有基本品質，但政府沒干預私幼收費，也不會與高收費幼兒園合作，相關退場機制以不影響當學年孩子為原則。