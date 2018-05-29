日籍江村剛志獲吳大猷紀念獎

2018-05-29

〔記者楊綿傑／台北報導〕為表彰優秀及青年研究人員，科技部昨頒發「學術研究獎項」，包括「傑出特約研究員獎」、「傑出研究獎」、「吳大猷先生紀念獎」等三大項。其中有日籍的中央大學副教授江村剛志，透過基因評估癌症患者剩餘生命時間的醫學研究獲獎，還有美國籍的中研院生醫所研究員羅傅倫，專精於免疫細胞療法、開發奈米新藥、研發特殊抗體等諸多科研技術技轉，獲得全球藥廠青睞，成為台灣科研的傑出國際生力軍典範。

日籍的中央大學統計研究所副教授江村剛志，他專長領域為醫療統計，透過基因評估癌症患者剩餘生命時間，這是一項較新穎的研究，其表現讓他獲得「吳大猷先生紀念獎」肯定。

江村剛志本身也是台灣女婿，來台讀博士班期間結識讀碩士班的妻子，畢業後曾回日本工作一年，但感覺台灣在研究上比較有理想的發展機會，因此選擇在台灣任教及做研究，未來想要進一步把自己研究成果應用於醫界。

美籍羅傅倫與學生同獲獎

另一位傑出研究獎得主，美籍的中研院生醫所研究員羅傅倫，專精於免疫細胞療法、開發奈米新藥、研發特殊抗體等，對於許多疾病及抗癌方面有很大貢獻，且相關技術都已成功大量技轉，獲得全球藥廠青睞。特別的是，其實驗室學生，現任高醫大醫學院副院長鄭添祿，也同樣獲得此次傑出研究獎殊榮，師徒兩人同台領獎，極具傳承意義。

此次表揚包括「傑出特約研究員獎」十四名、「傑出研究獎」七十八名及「吳大猷先生紀念獎」四十四名。科技部長陳良基介紹，吳大猷紀念獎是頒給四十二歲以下較年輕的學者，未來性很值得期待；非常期待基礎研究及應用研究未來可以持續擴大，會表彰優秀成果，因未來這些可能變成產業升級技術的來源，如基礎研究很多是突破現在科學上不可能的事，對產業升級很有用。

陳良基也預告，年底會籌備「未來科技展」，希望以科學突破跟產業應用性這兩點協助讓科研產生更大綜效。