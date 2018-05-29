學者：英語教育 應從閱讀故事學起

2018-05-29

〔記者林曉雲、周彥妤／台北報導〕國小教了廿年英語教育，台北市更有最好的教學資源，台師大調查卻顯示教學成果不夠好。實踐大學應用外語系講座教授陳超明直指，因為英語教育設計長久有問題，課本句型化，很無聊、枯燥，最好教材是英文故事書，讓孩子從有趣的閱讀來學英語，但小一開始學英語卻常像蘸醬油似太簡略，建議應再增加教學時數，但最好集中高年級，學生天天接觸英語才會有好的學習效果。

陳超明表示，有直轄市也自小一教英語，但調查顯示，竟有一成小六生連廿六個英文字母都寫不全，這群孩子參加五週英語營隊，密集且大量接觸英語，才救回小學六年程度，可知目前課程設計多在浪費國家教育資源，未符英語教育理念。家長不信任學校教育，更估有七成小學生補英文。

陳超明並指出，目前小學一班約廿九人，人數太多，程度不齊，老師很難有效授課，建議班級人數降到十八人，更有效達成能力分組學習。英語課本也應採雙軌制，可仿照新加坡和香港，把英文故事書和繪本納正式教材。

故事、繪本應納入教材

至於師大調查指逾半小六生的文法能力未達標，陳超明則認為，小學生英語教育本就以聽講和溝通為主，不需太背單字和文法，國中會考和大學學測也不太考文法，才是趨勢。

台北市教育局則指出，台師大調查於各行政區抽樣人次、比例失衡，例如大安區小六生二五八五人，施測卻僅三○四人次，易誤解北市學生學習成效，恐有不當操控。且北市也有逐年作小學生的聽、說、讀、寫及綜合應用學力檢測，一○六年選擇題檢測顯示小五生九十五％以上英語能力均達基礎級。

北市教育局更強調，對檢測不理想學生，都會補救教學，希望彌平英語教學好的很好、差的很差的「雙峰」現象問題，這是北市一直有做的工作。