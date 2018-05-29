台灣高教學術自由 吸引中國、新南向生

2018-05-29

〔記者林曉雲／台北報導〕中國免試搶招台灣學生，而中國學生報考台灣的碩博班人數卻也創新高；中山大學校長鄭英耀昨表示，台灣高教具有一定水準，特別是擁有的自由氛圍，是中國遠遠比不上的珍貴資產，不只是招收中生人數增加，招收新南向國家外籍人才亦有成果；部分人士一直在唱衰台灣，讓人火大，台灣高教事實上仍有一片亮麗天空。

鄭英耀表示，台灣的大學老師都學有專精，最重要是，台灣高教有學術自由、言論自由和校園文化自由，這是非常寶貴的資產，學者可更安心地從事教學和研究，不會受外力干擾；例如中山大學就給老師的研究和教學很多支持，外界不需太唱衰台灣高教。

除了招收中生，配合國際化，新南向政策也逐年增招外籍優秀人才，台灣學術有極迷人地方，對台灣不悲觀，相信在人才培育上，會繼續有一片天。但由於台灣和中國目前的狀態，科技生醫相關系所可斟酌不開放中生來讀碩博班，中山大學碩博班主要放眼於東南亞及歐美國家招生，中生並非重點。

清華大學校長賀陳弘則表示，我國前段大學研究所的表現很好，品質一直很佳，事實上，中國確有很多學生想來台灣唸碩博士，特別是文史類學生，在台灣可學到在中國學不到的，電子資訊和商管也是我國研究所較熱門領域。

清大就有上百名在讀碩博班的中國學生，我國的學術自由和歐美先進國家一樣，台灣高教其實有很多優勢，除了研究品質很好，物價低廉、社會友善、學費低廉等均是優勢。

但賀陳弘也提出，碩博班入學會和畢業後的發展有所連動，政院的少子女化對策，在招攬人才部分往放鬆管制的方向在走，是一件好事，不過台灣就業市場規模畢竟不是很大，除非給的條件更佳，否則外籍生會先選擇去澳洲、美國或加拿大，所以，台灣爭搶國際優秀人才的重點，是要先把經濟搞好，環環相扣。