「講幹話」揶揄時代 樹德科大繪本奪金獎

2018-05-28

〔記者林曉雲／台北報導〕年輕一代創意無限！二○一八金點新秀設計獎昨舉辦頒獎典禮，今年收到六十四校、一三七系所、共四八三四件作品報名，其中八五○件入圍決審，七件「金點新秀年度最佳設計獎」金獎作品昨天當場揭曉，學生創意令人驚艷。

樹德科技大學視傳系蔡偉群等五名學生，花一年時間收錄各界「幹話」，以插畫方式製作成三大本繪本，分為「虛張聲勢」、「無病呻吟」、「裝瘋賣傻」，每本繪本又分成禮義廉恥四類，每類再挑選五句話。蔡偉群說明，幹話不是髒話，編排也隱含台語俗稱的「五四三」，包括「知道你過的不好，我就安心了。」或是「插隊原來也要排隊」等，拿下金獎十萬元獎金。

視覺傳達設計類評審團召集人陳俊良表示，得獎作品「講幹話」用兩種顏色（黑色和橘色）征服所有評審，沒有留白卻有無限想像空間，作品揶揄他們的時代，用他們的態度去定位。

大同大學工設系學生賴佑昇和蔡世元以「皮革音響」作品拿下工藝設計類金獎，蔡世元表示，作品企圖重新定義廢棄材質，轉化成日常生活有價值的物件，用第二層皮革來做成音響，且使用到製鞋等技術，克服皮革限制。

實踐大學工設系學生陳孟昀和黃照翔的作品「Bris」，獲得產品設計類金獎。陳孟昀表示，他們取材大樹造型，讓空氣清淨機外型具療癒效果，也結合家中其他家電如冷氣等，讓使用者如同在森林中深呼吸新鮮空氣。

另，大葉大學「彼處的自我歸屬」作品獲空間設計類金獎；台灣藝術大學「首席」作品獲數位多媒體設計類金獎；樹德科大「直白水產」作品獲包裝設計類金獎；輔仁大學「賣畫」作品獲時尚設計類金獎。