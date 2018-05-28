兒少英語教育調查 近7成家長送小孩補習英文

2018-05-28

〔記者林曉雲／台北報導〕美國教育測驗服務社（ＥＴＳ）台灣區總代理忠欣公司，委託世新大學知識經濟發展研究院民調中心，針對台灣國中小學童的家長進行「台灣兒少英語教育調查」，昨天發表調查結果，近七成家長將孩子送去補習班或安親班學英文，近三成家長一年花費逾四萬八千元在小孩的英文補習費，近一成家長更年花九萬六千元讓孩子學英語。

近一成年花10萬補習費

調查期間是三月底到四月初，電話訪問中小學家長，有效樣本數為一○七○份。調查顯示，家長送小孩學英文的目的，是為了升學、未來就業或國際化之用；逾五成家長會使用教材協助孩子增進英語能力，三成七家長優先考慮國際化的英語檢定。

42％幼兒每週上6小時課

調查也發現，四成二小孩在進國小以前即開始學英語，每週平均學英文時間逾六小時，六成四家長認為學校的英語教育不夠，六成九小孩會去補習班或安親班學英文，二成九家長平均年花四萬八千元英文補習費。

善用網路教學 親子共讀

師大附中英文科教師吳詩綺表示，小孩的英文教育未必要全部外包，她在臉書成立「甜豆親子英文共讀」，提供影片教學，建議父母可挑選適合孩子程度的英文書籍或繪本，與孩子共讀，善用圖片與孩子對話、引導孩子的思考或用提問方式引起孩子的好奇心等。

吳詩綺建議，若遇到關鍵的英文單字，可以放慢速度重讀，也不要直接告訴孩子單字的中文意思，透過圖片讓孩子聯想，不僅學英文，也培育小孩更多思考和練習表達的能力。

忠欣公司營運長吳紹銘表示，老字號托福測驗首度推出為八歲以上學童設計的國際兒童英語檢定，考量兒童及少年的英語學習需要家長高度的投入，忠欣也推出限定版托福「親子考」專案，昨天在全國六個考區，有不少家長和孩子一起走進考場，體驗英語學習旅程。