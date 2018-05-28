課綱審議「拚死命」趕明年上路／計畫在暑假週末、週間加開 著重解決問題提升效率

2018-05-28

〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教新課綱預定明年八月新學年上路實施，卻面臨可能審查不及的跳票危機。教育部昨天召開課審大會，審議通過數學領域課程綱要，國教署長邱乾國強調，教育部目前仍「拚死命」朝明年上路的目標努力，計畫在暑假的週末、週間都加開會議加速審查，目前沒有規劃或打算讓新課綱「分段上路」或「延後實施」。

數學領綱修正通過 盡速發布

昨天課審大會由教育部長吳茂昆主持，雖然全國教師工會總聯合會抵制出席課審大會，但出席委員人數仍達卅三人（全體委員四十八人）、符合開會的法定人數。

邱乾國說明，昨天已完成國中小暨普通型高級中等學校數學領域、技術型高級中等學校數學領域及綜合型高級中等學校數學領域等三份課程綱要草案之審議，審議決議均為修正通過，將儘速依行政程序發布。

教團籲高三數甲應彈性選修

但課審大會委員、台灣家長教育聯盟理事長謝國清對數學領綱有所疑慮，他表示，新課綱的高二數學Ａ和Ｂ是必修課程，高三數學甲和乙是加深加廣的選修課程，高二數Ａ後一定要接高三數甲，高三數甲及高三數乙都設計為八學分，內容都以微積分為主，數甲難、數乙較簡單，未來指考將考數甲，如果家長或學校很重視考試，恐會強迫孩子讀數學甲，應該保留彈性給學生可選高三數甲或不選數學選修。

昨天課審大會也完成自然領綱的討論及科技領綱的部分內容。有關新課綱是否來得及如期實施？會否分段實施？邱乾國表示，教育部考慮在週六及週間（一到五）加開課審大會，再提升審議效率，不再討論理念，而是著眼在問題解決，社會領域課綱已在分組審查中，希望全部如期上路實施。

社會領綱分組審查中

課程學者顏慶祥表示，新課綱的總體目標要由各領綱達成，例如十二年國教要培育孩子的公民素養，即要靠社會領綱來達成，分段實施不僅無法達成新課綱總體目標，學生和家長也易產生「不同學年入學，學習的內容有差別」的誤會，以為自己成為被實驗的「白老鼠」，新課綱實施要多顧慮家長及學生的焦慮感。