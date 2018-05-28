是藥不是飲料／感冒糖漿喝多了 恐傷肝腎

2018-05-28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕感冒糖漿不能「乎乾啦」！不少民眾感冒習慣喝感冒糖漿緩解不適，一次一瓶「乎乾啦」，甚至有人拿來提神，一天喝好幾瓶。台中市食藥處與醫師強調，感冒糖漿是「藥」不是飲料，長期過量服用可能會有頭痛、嗜睡、心律不整、血壓升高、傷肝腎甚至上癮等副作用。

長期恐上癮 不能「乎乾啦」

中市食藥處指出，市售感冒藥只能緩解症狀，不能預防或治療，市面上常見的感冒糖漿，大都含有乙醯氨酚（普拿疼）、抗組織胺、甲基麻黃素、咖啡因及鎮咳去痰劑，具有鎮熱、止痛、止鼻水、止咳、提神或氣管擴張等藥效，不能一次喝完，必須分次服用，以免服用過量；正確方法是每次八至十ＣＣ，一日四次，但仍要諮詢藥師或仿單說明服藥。

每次8至10ＣＣ 一日4次

感冒糖漿是複方成份，市售一般大約六十ＣＣ，如果一次喝完一瓶，等於同時吃下一．八顆的普拿疼、三顆抗組織胺、一．二顆甲基麻黃素、約百毫克的咖啡因及一．八顆的鎮咳去痰劑。

展弘聯合診所院長、耳鼻喉科醫師曾梓展說，如果長期過量服用，像乙醯氨酚會傷肝、抗組織胺會嗜睡、甲基麻黃素會造成血壓不穩、咖啡因會情緒興奮等。

中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉科醫師王清源表示，尤其有些感冒糖漿有可待因（codeine）成份，是含嗎啡成份的麻醉藥劑，長期過量服用會上癮，像醫師處方用藥的甘草止咳糖漿，就被列為第四級管制藥品。

由於含可待因成份的感冒糖漿鎮靜止痛效果不錯，有民眾不只感冒時喝，平常頭痛、肌肉痠痛也拿來飲用，就有上癮可能性；曾有病人長期飲用成藥感冒糖漿，後來產生抗藥性，等真的感冒了，服用一般止痛藥也無效。

王清源強調，感冒就醫，醫師可依個人狀況開藥，也能提早發現是否罹患流感，減少後期併發重症的機率；如果不便就醫，要注意不要買「醫師處方」用藥（可在包裝或仿單看到），用藥安全性較好，如果服用三天未改善，仍建議就醫。