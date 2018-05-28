對抗老人疾病 預防最重要

2018-05-28

〔記者羅碧、吳亮儀、林惠琴／台北報導〕國內醫師認為，未來十年癌症、心血管疾病與肺炎等感染性疾病將是老人最需要防範的疾病，不只會奪人命，也恐降低罹病者自理生活能力，影響個人及家庭甚鉅。

防三高 飲食多蔬果、養成適當運動

老人最常見且易有併發症的三高問題，台灣高血壓學會理事長王宗道強調，預防高血壓，飲食要多蔬果，多補充鉀、鎂、鈣，少鈉、每天攝取食鹽四至十公克為宜，每天酒精以十五公克為限、一週約一瓶紅酒，不要抽菸，同時要控制理想體重，養成適當運動的習慣，定期量血壓，有助於相關控制。

中華民國糖尿病學會秘書長林時逸也建議，肥胖、父母有糖尿病、自己有心血管疾病史、女性曾在懷孕期間罹患妊娠糖尿病，或有三酸甘油酯高、高密度膽固醇低等情形，均屬於糖尿病高危險族群，建議每三年接受血糖篩檢，以利及時因應。

中國醫藥大學附設醫院老年醫學科主任林志學指出，二○一六年老人肺炎死亡率較十年前大增，更是日本、南韓、美國的二．三倍至六．四倍不等，主要是二○一五年H1N1大流行，加上台灣老人肺炎鏈球菌疫苗接種率僅十五．二％，遠低於鄰國日本的卅三％、南韓的五十七％、美國的七十至八十％，老人應定期接種流感、肺炎鏈球菌等疫苗，提升免疫力。

台大醫院北護分院院長黃國晉提醒，老人走路速度如果變慢可能代表肌力正在流失，手腕握力若變差也要留意，也應及早找出原因，以免影響行動。

落實三段式預防 提升晚年生活品質

黃國晉認為，老人不吸菸、控制體重等健康行為的養成，打疫苗預防疾病的發生，都屬於「初段」預防；「次段」是早期診斷及治療疾病；「末段」是預防失能的產生，若能落實，有助於提升老年人晚年生活品質。