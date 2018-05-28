3大死因 帶走台灣近半老人

2018-05-28

癌症、心臟病與肺炎占比近46％

〔記者羅碧、林惠琴、吳亮儀／台北報導〕銀髮海嘯席捲全台，今年正式邁入高齡社會，平均每七人就有一位是六十五歲以上老人族群。衛福部統計，老人死因首位是癌症，造成近三萬人死亡，其次是心臟疾病超過一．五萬人死亡、肺炎逾一萬人死亡，前三名就占所有老人死亡人數四十五．九％，幾乎一半！

邁入高齡社會 7人中有1老人

衛福部資料顯示，二○一六年老人共約十二．二萬人死亡，相較十年前、二○○六年，十大死因前三名除了癌症略降四．五％外，心臟疾病、肺炎大幅成長廿五．九％、七十二．四％，第四名至第十名依序為腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、敗血症、事故傷害。

中國醫藥大學附設醫院老年醫學科主任林志學認為，雖然可早期發現癌症、早期治療，但醫學上若無重大突破，到了二○二五年超高齡社會，癌症仍會是老人首位死因。

若無大突破 癌症仍是首位死因

台大醫院北護分院院長黃國晉表示，年紀愈大，血管愈容易堵塞，再加上國人飲食西化，日常生活吃太多高油脂、膽固醇食物，又不運動，若本身有吸菸等不良生活習慣，更將大幅提升罹患心臟病機率，可預知未來十年心臟疾病會愈來愈多，嚴重性甚至可能超越癌症，成為老人首要防治疾病。

未來十年 心臟疾病會愈來愈多

林志學指出，老人也是肺炎高危險群之一，且老人經常合併多種慢性病，一旦發生肺炎等感染性疾病，容易因「共病」使得病情難以控制，恐嚴重影響生活品質及生命安全。

不少老人共病與心血管疾病有關，中華民國糖尿病學會秘書長林時逸說，國內糖尿病患者約一百八十萬至二百二十萬人，約四成是老人，老化是主因，糖尿病患者又約三、四成有高血壓或高血脂，有「一高」往往會提高「三高」發生率。

高血壓患者約400萬 老人7成多

台灣高血壓學會理事長王宗道也指出，國內高血壓患者約四百萬人，老人約占七、八成，除了可能是遺傳外，吃重鹹、鈉攝取高，造成血流量大，加上心臟收縮太大力、血管彈力降低也是原因。

此外，事故傷害為老人死因第十名，衛福部調查曾發現，老人事故傷害死亡第一位是交通事故，其次是跌倒，老人一年跌倒機率約十六．五％，常見跌傷為騎車、上下床與耕作、農事，跌倒可能引起骨折或頭部外傷，危及生命，不可輕忽。