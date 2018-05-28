龐大垃圾與廚餘是環保隱憂／多飯店不主動提供一次性備品

2018-05-28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國內飯店、旅館、民宿總數逾萬家，調查統計，每個旅客平均每天在飯店製造垃圾量是平常在家的2到3倍。學者指出，飯店龐大的廢棄物和廚餘製造量將是環保隱憂。為提倡環保，今年有多家業者喊出不主動提供一次性備品，粗估一個月能減少近4萬組牙刷垃圾量。

旅客製造的垃圾量

在家的2到3倍

高雄餐旅大學休閒暨遊憩管理系主任蕭登元表示，工研院曾做過調查，發現旅客在飯店、旅館製造的垃圾量是平常在家的2到3倍，像是肥皂等未牽涉個人衛生的備品，如果旅客沒用過，飯店通常會給員工使用，但如果是牙刷、刮鬍刀，就算沒用過也會直接丟掉。

除了一次性消耗品，許多飯店餐廳也有廚餘過剩的問題。蕭登元表示，業者多會和清潔公司簽約，按時將廚餘送到養豬場做成飼料，消費者最好吃多少拿多少，不要製造過多廚餘。

飯店吹環保風

自備盥洗用品打折

事實上，環保旋風也正席捲國內飯店業，雲朗觀光集團為鼓勵民眾實踐「綠色旅行」，今年起部分飯店推出環保住房專案，民眾只要自備盥洗用品等個人用品，就能享有9折的房價優惠。

六福旅遊集團日前宣布，6月起旗下所有飯店不再主動提供一次性備品，響應的旅客可獲贈不鏽鋼材質環保吸管組。入住關西六福莊生態度假旅館，若自備盥洗備品及環保杯可折抵消費。

六福集團表示，旗下飯店每個月平均消耗掉3萬9975組牙膏牙刷、7750支刮鬍刀、近8000個浴帽，若每位旅客都盡量減少一次性備品消耗，省下的垃圾量不可小覷。

剩食方面，雲朗旗下餐廳品花苑105年曾與剩食銀行合作，將廚房多餘的食物加熱處理過後，配送到低收入戶或提供社區老人共食，每天剩食可供5個家戶使用；品花苑熄燈後，雲朗集團也正在評估其他可進行剩食計畫的餐廳。

減少剩食變成廚餘

業者須登記廢棄流向

為減少剩食變成廚餘，環保署去年3月起，規定大型生鮮量販業者必須上網申報廢棄食品流向及數量，經一年統計，廢棄食品申報量高達6630.4公噸，平均每月有超過500公噸剩食變廚餘。

環保署廢管處指出，超市及零售量販業申報的剩食，大部分都送到養豬場或堆肥場，未來會定期進行勾稽審核，確保剩食不會流向違法地帶。