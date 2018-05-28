唐寶寶樂團吹陶笛 出書分享喜「樂」

2018-05-28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕28歲唐寶寶周以嘉，吹奏陶笛考取國內各縣市共22張街頭藝人執照，會演奏超過200首歌曲，她也是全國第一個唐寶寶陶笛樂團「大器樂團」成員，昨天與團員一起出書分享學習陶笛與生命奮鬥的故事，書籍收入將做為樂團出國義演費用，透過動人樂曲幫助更多人。

唐寶寶大器樂團昨在台中草悟道廣場宣佈成立，並發表新書「帶著陶笛去旅行」，分享10名唐寶寶學習陶笛與奮鬥的歷程，陶笛老師林啟通15年來教導唐寶寶學習陶笛，團員有19人具備2張以上街頭藝人執照，其中9人證照超過10張。

林啟通說，唐寶寶有多重障礙，受限於智力、視覺和肢體，學樂器困難重重，手指肥短、陶笛音孔難按到，舌頭肥大、難以運舌吹奏，想吹出Do、Re、Mi音符，一般人只要半小時，他們要花上3、4個月甚至2年學習，也有學生學了14年才考上第一張執照。

周以嘉學習陶笛近10年，克服肢體和智力障礙，努力不懈的練習，常常背譜練笛，吹會了隔天馬上忘記，「每天都是新的開始」，一首曲子要練上500遍、1000遍，每天練曲超過8小時，還花上4年全國跑透透，考取各縣市共22張街頭藝人執照。

除了陶笛，周以嘉還會薩克斯風、電子琴與鋼琴，臉上常帶甜甜笑容的她，不僅上街頭表演自力更生，也樂於分享到監獄、身心障礙機構義演，到學校演講，她最愛的曲子是「我的夢想」，去年到美國公益演奏，預計今年到香港陶笛節、明年到日本兵庫縣音樂季表演。

團員中的盧璽文，曾勇奪特殊奧運賽東亞區的滾球亞軍，他考取南開科大，未來想要從事服務老人長照工作。他說：「我要讓全世界看見身障者也能發光發熱！」