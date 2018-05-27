淡大創辦人張建邦辭世 享壽90歲

2018-05-27

〔記者葉冠妤、劉力仁／綜合報導〕淡江大學創辦人張建邦昨天上午在台大醫院辭世，享耆壽九十歲，臨終時家人隨侍在側，淡江大學校友及教職員生同感哀悼。

張鳴（驚聲）、張建邦父子於一九五○年創辦淡江英語專科學校，是台灣第一所私立高等學府。一九五八年改制為文理學院，一九八○年正名為淡江大學，迄今已發展成擁有淡水、台北、蘭陽、網路等四個校園的綜合型大學，共有八個學院、二萬六千餘名學生及二十五萬名校友。

出生於民國十八年的張建邦是宜蘭縣羅東人，畢業於中國上海聖約翰大學經濟系，並取得美國伊利諾大學農業經濟碩士、教育行政學博士學位，投身教育事業，培育高教人才不遺餘力，終身念茲在茲，是春風化雨的教育家。

一九六九年至一九八九年，張建邦擔任台北市議會副議長、議長，一九八九年出任交通部部長、總統府資政等政府要職，晚年擔任中國國民黨中央評議委員會主席團主席職務。

淡大指出，張創辦人擔任交通部長時期，籌建北二高、桃園國際機場第二航站及北宜高速公路（雪山隧道），並擘劃高速鐵路，對於建立台灣環島交通網，功不可沒。

張建邦晚年仍關心教育，去年淡江校友集資捐贈的守謙國際會議中心落成，張建邦伉儷捐出三億元設立「熊貓講座」基金，用於延攬國際大師及菁英學者，協助淡江大學邁向國際一流大學。