台灣原生林 長成平地森林秘境

2018-05-27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕南投縣的溪頭風景區有「退休族聖地」之稱，台中市、彰化縣政府相繼開闢「溪頭專車」，頗受好評。日前本報披露彰化縣溪州鄉溪州公園後方的森林區有廣達二十公頃的平地森林，民眾不用舟車勞頓就可享受芬多精，號稱「避霾秘境」，成為入夏以來的熱門景點。

不少民眾訝異「這裡為什麼有一大片森林？」原來廿年前，不少財團覬覦台糖龐大土地，相繼承租開闢工業區，台糖被迫農地釋出，台灣中社、南社及多個環境團體大聲疾呼奔走，希望台糖土地收歸國有並展開「萬頃森林」的平地植樹政策。

當時扁政府甚為重視，交由農委會執行，在台糖土地種下近五千公頃的台灣原生林木，十六年下來，小樹苗已成為大森林，國人不用上山就可以享受芬多精。

住在森林區旁的總統府資政吳晟，當初也是政策的推動者之一，他感慨地說，台糖擁有土地十一萬公頃，因配合國家發展，不斷釋出土地給財團或開發，到陳水扁主政時僅剩五萬公頃，驚覺農地大流失絕非國家之福，起草種樹政策獲得支持。吳晟有感而發地說，好的政策並不一定要想得很複雜或一定要花大錢，造林、種樹，有計畫、有策略、有方法就能造福萬代。

吳晟︰公墓森林化 國家綠化新契機

吳晟還說，「公墓森林化」是另一個「國家級綠化」新契機，台灣從傳統土葬過渡到火葬，釋出一萬多公頃的公墓地，這些公墓地如今也淪為財團和政客的標的物，如果能把公墓打造為「平地森林」，一方面讓鄉鎮多出一片公園、綠地，另一方面捨棄水泥靈骨塔改樹葬，人死後回歸大地，讓樹木更茁壯，得以庇蔭後人，以「森」相許，就是這樣的思維。