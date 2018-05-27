脊損輪椅勇士 隨媽祖長征80公里

2018-05-27

〔記者簡惠茹／台北報導〕三十五歲的黃榆木原本是馳騁公路的帥氣重機騎士，四年前因嚴重車禍造成下半身癱瘓，不但無法繼續追風，從此更要與輪椅為伍，但是他沒有被打倒，今年坐著輪椅參加白沙屯媽祖進香，隨同遶境五天、八十公里。他說：「脊髓損傷不是我們的選擇，但是我們可以選擇過更好的生活。」

黃榆木還清楚記得車禍當天的經過，藍天白雲、一望無際的視野，他跟車友騎著重機到澳底附近的時候，突然對向小客車跨越雙黃線直奔他而來。黃榆木說，閃也閃不掉，猛烈的撞擊讓他飛了出去。

看到爸媽累到趴睡病床旁 決心走出陰霾

車禍發生當下黃榆木意識還算清楚，他說，耳邊依稀聽到車友們不斷呼喚他，「千萬不能睡著、撐下去！」他只感覺快要喘不過氣，呼吸越來越困難，而且身體下半身就像消失一般，「感覺空空的」，擔心自己會不會死掉？

手術歷經十幾個小時，黃榆木睜開眼時，病房內擠滿家人和朋友，他醒來第一句話就是：「我的腳呢？」無論他怎麼使力，腳就是動也動不了，瞬間崩潰大哭。

但他只哭了三分鐘就停下來，聽到醫生跟他說，這輩子可能都要坐輪椅了，他反而內心出現一絲希望，原來還可以坐輪椅、還可以出去，不會只能躺在床上。

經過一年多的時間努力復健，黃榆木說，有時候看到爸媽為了照顧他，累得趴在病床邊睡著，他就覺得自己很不孝，一定要想辦法讓自己可以自理生活，走出陰霾，所以就算練習撐身體練到手發抖，他都咬牙努力鍛鍊。

感恩還能坐輪椅…輔導上百人重拾希望

雖然不能再騎最愛的重機，可是走出人生低潮的黃榆木，愛上輪椅馬拉松，甚至連續三年參與白沙屯媽祖進香，這個月十六日到二十日，他坐著輪椅跟走八十公里。他說，最困難的就是要在快速道路爬坡、下坡，雖然很累，可是他想讓更多傷友看到，「我們還有很多可能性，不要關在家裡，可以出來一起走走。」

林堉琪先生紀念基金會昨日和脊髓潛能發展中心，在台北花博園區舉辦讓生命發光愛心園遊會，黃榆木和傷友一起在舞台上展現氣勢磅礴的太鼓表演，黃榆木目前在中心擔任訓練員，已經輔導過上百名傷友學員。他說，我們都可以選擇過更好的生活。