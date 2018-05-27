脊損輪椅勇士 隨媽祖長征80公里

2018-05-27

〔記者簡惠茹／台北報導〕三十五歲的黃榆木原本是馳騁公路的帥氣重機騎士，四年前因嚴重車禍造成下半身癱瘓，不但無法繼續追風，從此更要與輪椅為伍，但是他沒有被打倒，今年坐著輪椅參加白沙屯媽祖進香，隨同遶境五天、八十公里。他說：「脊髓損傷不是我們的選擇，但是我們可以選擇過更好的生活。」

黃榆木還清楚記得車禍當天的經過，藍天白雲、一望無際的視野，他跟車友騎著重機到澳底附近的時候，突然對向小客車跨越雙黃線直奔他而來。黃榆木說，閃也閃不掉，猛烈的撞擊讓他飛了出去。

看到爸媽累到趴睡病床旁 決心走出陰霾

車禍發生當下黃榆木意識還算清楚，他說，耳邊依稀聽到車友們不斷呼喚他，「千萬不能睡著、撐下去！」他只感覺快要喘不過氣，呼吸越來越困難，而且身體下半身就像消失一般，「感覺空空的」，擔心自己會不會死掉？

手術歷經十幾個小時，黃榆木睜開眼時，病房內擠滿家人和朋友，他醒來第一句話就是：「我的腳呢？」無論他怎麼使力，腳就是動也動不了，瞬間崩潰大哭。

但他只哭了三分鐘就停下來，聽到醫生跟他說，這輩子可能都要坐輪椅了，他反而內心出現一絲希望，原來還可以坐輪椅、還可以出去，不會只能躺在床上。

經過一年多的時間努力復健，黃榆木說，有時候看到爸媽為了照顧他，累得趴在病床邊睡著，他就覺得自己很不孝，一定要想辦法讓自己可以自理生活，走出陰霾，所以就算練習撐身體練到手發抖，他都咬牙努力鍛鍊。

感恩還能坐輪椅…輔導上百人重拾希望

雖然不能再騎最愛的重機，可是走出人生低潮的黃榆木，愛上輪椅馬拉松，甚至連續三年參與白沙屯媽祖進香，這個月十六日到二十日，他坐著輪椅跟走八十公里。他說，最困難的就是要在快速道路爬坡、下坡，雖然很累，可是他想讓更多傷友看到，「我們還有很多可能性，不要關在家裡，可以出來一起走走。」

林堉琪先生紀念基金會昨日和脊髓潛能發展中心，在台北花博園區舉辦讓生命發光愛心園遊會，黃榆木和傷友一起在舞台上展現氣勢磅礴的太鼓表演，黃榆木目前在中心擔任訓練員，已經輔導過上百名傷友學員。他說，我們都可以選擇過更好的生活。

  • 脊損勇士黃榆木希望以自己的故事激勵更多傷友走出人生另一片天空。（記者簡惠茹攝）

    脊損勇士黃榆木希望以自己的故事激勵更多傷友走出人生另一片天空。（記者簡惠茹攝）

  • 脊損勇士黃榆木坐著輪椅完成白沙屯媽祖進香壯舉。（左2，黃榆木提供）

    脊損勇士黃榆木坐著輪椅完成白沙屯媽祖進香壯舉。（左2，黃榆木提供）

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