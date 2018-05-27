台成清交全英授課比 總和僅8％

2018-05-27

教部給40億拚「國際盃」

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部砸八百五十億元推高教深耕，其中四十億元給台大、成大、清大、交大拚「國際盃」，但目前四校全英語授課數比率過低，總和僅八％，出現外籍生可修課數量少、本國生怕聽不懂不敢修，老師成就感低落情況；但教育部仍盼各校多招外籍教師、國際團隊進駐，提升校園國際化。

盼多招外籍教師 提升國際化

根據各校統計，一○六學年的台、成、清、交四校全英語授課數量並不多，如台大總開課數一七三六三門，全英語課（撇除語言課）僅一○二六門，佔比五‧九一％；成大全英語課佔比九‧四四％；清大全英語課佔比十二‧八六％；交大全英語課佔比十三‧一七％；總體來看，四校全英語課僅二五二六門、佔比八‧一八％。

教育部高教司副司長朱俊彰表示，早期頂尖大學五年五百億計畫將全英語授課數量列為指標，要求各校開設學位學程，台、成、清、交到一○六年開了六十一個全英語學程，佔全體頂大的六成，因為憂心制式指標不易凸顯各校發展，今年高教深耕已改，結合玉山計畫等，要各校聘外籍教師，研究中心則要找國際團隊等，提升全英語授課數量，推動各校國際化。

台大副教務長張耀文分析，英語授課面臨學生吸收不佳，教授上課成就感低，連帶影響教學評比等，建議將英語授課跟中文授課的評比分開，並增加全英語授課獎勵。

交大表示，迎合國際趨勢，未來五年將增設全英語學位學程，如大學部將從土木工程的國際市場下手，校園環境國際化亦將改善，如替穆斯林蓋祈禱室、回教餐廳等。

清大全球長嚴大任說，全英語授課在研究所較無問題，大學部則吃力不討好，但外籍生來台念學士不多，大學部是否需全英語授課可討論。

成大國際長黃悅民坦言，大學部開全英語授課，面臨比不上中文授課的教學成效，但任何事都一體兩面，未來推國際化會添加台灣在地文化、跨領域課程等，讓外生從中認識台灣。

台大學生會長林彥廷則提醒，台大政治、法律等課程沒有全英語授課，外生上得非常崩潰，呼籲應多注意外生的學習品質，以免打壞台大國際聲望。