活寶！百年灌溉水圳 見證古老「水甲制度」

2018-05-27

記者蔡政珉／專題報導

「百年地下古圳，見證古老水甲制度！」

保存完整 70農民仍靠它灌溉

苗栗縣屬於農業縣，其中灌溉水圳的開鑿興建是農業灌溉的關鍵， 位在大湖鄉富興村鷂婆山下的水尾坪台地，有一條長達兩千四百公尺的人工手鑿暗渠式山洞水圳，至今保存仍相當完整，提供當地農民灌溉水源，超過百年歷史「水甲制度」，見證台灣水利史發展。

大湖鄉長胡娘妹說，當時先民為了將汶水溪引進水尾坪台地，在鷂婆山腳徒手挖出水圳，目前仍能從引水口與少數地面圳道見到水圳流通。

當地耆老黃老先生說：「長輩說開鑿已經一百多年了！」時至今日，利用這條水圳工作灌溉的農民仍超過七十人，每年依照耕種面積分攤八萬元管理費，當地水甲委員會則負責清理水圳，做好分水與巡水工作，確保水源。

苗栗縣農田水利會總幹事李秉焜說，這條水圳是目前全苗栗縣唯一未加入農田水利會的大型灌溉溝渠，時間最遠可以追溯到清朝治理時代，相當罕見，可以說是見證歷史變遷的「活寶」。

黃老先生說，目前每人能分配的水源多寡與擁有的農地占比相關，當地仍存在的水甲委員會依先輩所訂定的規則，繼續遵循分配水源和維護水圳，百年來仍延續早年的水圳管理制度。

當地居民說，水圳的引水口在泰安鄉清安豆腐街旁，當年先輩沿著山壁下方，以人工開通水圳，現在能一睹面貌的地方只有引水口和流到水尾坪的末端分水口，其他都在山壁下，必須匍匐爬入才能見到水圳暗渠，維修也必須如此，足見當年開通水圳的辛勞。

水圳最後會通往水尾坪地區，當地以栽種草莓為主，面積約四十甲，都仰賴這條水圳提供源源不絕的水源，讓當地農民有養家活口的機會，也讓當地的農業永續發展。