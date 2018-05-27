熱！太平洋高壓更強 今恐飆破37度

2018-05-27

〔記者簡惠茹／台北報導〕昨天熱、今天熱、未來一週都很熱！

氣象局表示，受強勁太平洋高壓籠罩台灣上空，接下來一週仍屬高溫炎熱天氣，今天溫度可能攀升到三十七度，明起鋒面雖接近台灣北部海面，但預估北部僅有局部短暫陣雨，中南部和澎湖雨水也有限。

「今天太平洋高壓還會更強，溫度可能再升高。」氣象局預報員陳伊秀說，昨天中午台北溫度瞬間攀升到三十六度，今天可能更高，高溫形成條件有三個，台灣上空籠罩太平洋高壓形成天氣穩定的環境、高層吹西風將中國熱源帶來，底層西南風產生的沉降效應，把熱氣留住；昨天高壓勢力在宜蘭新竹以南，今天擴大到北部海域，加上雲層可能更少，高溫恐再攀升。

陳伊秀說，週一以後太平洋高壓稍減加上鋒面接近，全台溫度仍將達到三十一、三十二度，週一到週四鋒面接近，徘徊在台灣北部海面，預估北台灣溫度落在三十三到三十四度，東半部溫度則約三十二到三十三度，中南部約三十五到三十六度高溫。

週五鋒面 南台澎湖進帳恐有限

高溫加上連日雨水短缺，台南、澎湖陸續限水，民眾殷切期盼甘霖降臨，陳伊秀指出，目前長江口有個滯留鋒面，預計週一到週四接近台灣北部海面，預估基隆北海岸到桃園以北、宜蘭會有局部短暫陣雨或雷雨。

陳伊秀指出，週五、週六鋒面有機會往東南推進移到台灣北部，但因為高壓未退，可能只有在北部和宜花東地區會有較大範圍雨勢，南台灣和澎湖雨量進帳有限。

今年五月不但高溫破紀錄，梅雨也來得晚。陳伊秀說，夏季西南季風是梅雨形成條件之一，但去年西南季風五月二十一日到二十五日就已出現，今年比較晚到。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，這波高溫由於高壓環境籠罩，又吹起旺盛乾燥西南風，上空又沒有雲氣，台北連續兩年超過三十五度的高溫天數都破七十天，今年仍可能延續。