嘉南灌區供7停7 盜水402件

一期稻結穗關鍵期 逢水情吃緊
〔記者楊金城、曾迺強、劉力仁／綜合報導〕水情吃緊，嘉南灌區一期稻作目前進入結穗熟稔最關鍵階段，農民擔憂用水不足，盜水事件頻傳，嘉南農田水利會為維護農業供灌秩序，五月一日起組成夜間巡水隊，到昨天為止，查獲違規取水件數高達四○二件，但都未報警、也未開罰。水利署表示，本週會有鋒面報到，寄望帶來雨勢，紓解旱象。
勸導代開罰 沒入設施先編號代管
「農民種稻怕沒收成，違規取水情有可原！」水利會基層人員說，嘉南農田水利會各區處、水利工作站都以勸導方式規勸農民，會現地留字條警告「擅自取水抽水行為已觸犯水利法」，沒入的盜水水管、抽水機也由各站先編號「代為保管」，連「盜水」也用「擅自取水」取代。
嘉南水利會夜巡隊 5月起稽查
台南曾文、烏山頭水庫蓄水量直直落，為確保民生和工業用水兩個月安全用水量，嘉南農田水利會對一期作農業灌溉用水採供水七天、停水七天，農民擔憂一期稻作會因用水不足，產量減收，常利用夜間搶水、盜水，嘉南農田水利會從五月一日起由各灌區處站組成夜間巡水隊，嚴防違規盜水。
到昨天為止，查獲違規取水件數已高達四○二件，以烏山頭灌區的嘉南大圳北幹線、南幹線違規取水件數一百四十七件最多，其次是嘉義朴子灌區九十四件、嘉義區六十九件、新營區三十七件。
「能用的地面水、地下水都想到了」
水利會新營區管理處主任林占山說，為補足灌溉水，水利會也租用民井、抽取農田回歸水、給水路剩餘水，甚至魚塭水源都用上，「能用的地面水、地下水都想到了。」林占山說，最後一輪供灌一定會實施，會完成一期作供灌作業，農民不要憂心，不要搶水、擅自取水。
會完成一期作供灌 水利會籲農民別再搶水
嘉南農田水利會嘉義區管理處主任李英華說，農民擔心目前「供七停七」的停灌時間太長，因此自備抽水機盜水，但盜水量太多就造成下游農民缺水，糾紛頻傳。
台南澎湖一階限水 高雄稍緊張
目前台南市及澎湖縣進入一階限水，高雄地區水情稍微緊張，其他地區水情正常。水利署副署長王藝峰表示，要看這次鋒面帶來雨勢如何，再評估南部地區是否進入二階限水。
南台盼雨來 北台尚無限水危機
由於曾文水庫蓄水率只剩五．四％，庫區下游水位降至一百八十六公尺，到達低水位，魚群不易躲藏，釣客垂釣，漁獲不錯，反成枯水期間小確幸。
王藝峰說，目前石門水庫、翡翠水庫水位，和歷年同時期水位相較，並不算太低，北部地區目前暫無限水危機。