三餐不定時 66歲翁罹大腸同時癌

2018-05-26

記者蘇金鳳／台中報導

66歲的程先生因從事服務業，三餐不定時，日前胃口變差，並且大便變細，進行大腸鏡檢查，竟發現了多顆瘜肉，確診為早期大腸癌，且是相當罕見的「同時癌」，醫院採「內視鏡黏膜切除術」切除，如今腹部不適的症狀獲得緩解，胃口也變得比較好。

烏日林新醫院內視鏡中心主任、胃腸肝膽科醫師魏宏宇表示，「大腸同時癌」指的是有2個以上的癌症病發部位同時發生在大腸，雖其他部位也可能會發生，但大腸發生同時癌比較少見，比例大約3.5%。

程先生並不確定有無大腸癌家族史，只是近期胃口變差，近幾個月糞便形狀變得較細，腹部偶爾會有脹痛情形。原本他不以為意，直到最近去診所接受簡單體檢，並接受了初次糞便潛血檢查，報告顯示為陽性，讓他很擔心，便到烏日林新醫院胃腸肝膽科接受大腸鏡檢查。

魏宏宇表示，為程男進行大腸鏡檢查過程中，發現他的大腸有3顆瘜肉，其中2顆為絨毛狀外型、體積較大，約有2公分的腫瘤，便採「內視鏡黏膜切除術」進行黏膜下注射，使腫瘤病灶隆起，接著用內視鏡將腫瘤完整切除乾淨。

手術後病理檢查報告顯示，其中2顆較為大顆的瘜肉，分別為原位癌及早期大腸癌，確診為同時癌。

魏宏宇表示，大腸同時癌男女比約為1.8：1，好發年齡約在60歲左右，占約大腸癌的3.5%，是相當少見的狀況。