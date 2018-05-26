打籃球打到跳躍膝高中生跛行就醫

2018-05-26

記者蔡淑媛／台中報導

青少年愛打籃球，常見運動傷害髕骨肌腱發炎，俗稱「跳躍膝」，「跳躍膝」嚴重恐韌帶斷裂得開刀！

一名王姓高中校隊籃球選手長期打球，曲膝跳躍，膝蓋使用過度，造成髕骨肌腱發炎跛行，如不治療會慢性發炎，影響發育。

台新醫院骨科醫師詹佳翰指出，髕骨是一般人說的膝蓋骨，呈現倒三角形，位於大腿骨與小腿骨中間可移動的小骨頭，髕骨肌腱在跳躍時強力收縮，承受很大的壓力，如果反覆跳躍、使用過度容易發炎，嚴重會韌帶斷裂。

詹佳翰說，王姓高中生天天練球超過5小時，打球長期跳躍，造成左側髕骨肌腱發炎、疼痛，曾吃止痛消炎藥後，仍持續練習，結果右膝也發作，影響表現，直到賽季結束才跛行就醫，今年寒假休息1、2個月後就好轉，雙膝不再疼痛。

避免運動傷害 熱身要做足

現在王生打球時戴護具，平時也聽從醫師指示做大腿前側的股四頭肌和大腿後側肌群運動保健，強化大腿肌肉，減輕膝蓋負擔，又能馳騁球場。

詹佳翰建議，為避免運動傷害，運動前要熱身，慢跑、拉筋各5分鐘，使肌肉伸展、柔軟，運動時不要勉強、不做危險動作，運動後冰敷、熱敷，放鬆痠痛的肌肉，平時做股四頭肌運動，腿伸直抬腳，離地支撐3秒後做20至30下，雙腿各做2、3次；大腿後側肌群運動則是扶牆，後腳伸直離地撐5秒，次數與股四頭肌運動相同。