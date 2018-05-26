少糖少鹽用好油 抗癌 調養 飲食有別

2018-05-26

記者林惠琴／台北報導

根據2015年癌症登記報告，一年新增罹癌患者10萬5156人，較前一年增加2009人，衛福部預估人口老化等因素，癌症發生人數將持續上升；營養師表示，癌患飲食要少糖、少鹽、用好油，但治療期應避免營養不良，恢復調養期以營養均衡為主，這是抗癌關鍵之一。

治療期要避免營養不良

彰化基督教醫院體系國際營養事業執行長林佳青表示，癌症治療期飲食以預防或矯正營養缺陷為主，可先檢視有無營養不良，若短期體重流失、較過去半年減少大於5%，瘦弱體型、身體質量指數（BMI）小於20，則是重量下降大於2%，就須提高警覺。

此外，飲食形態改變，例如從吃固體餐食改吃半固體或液態粥、湯品，或是攝取份量變少，或是出現噁心、嘔吐、便秘、腹瀉、口腔炎、黏膜炎、味覺改變或喪失等影響進食症狀，或是活動減少、需更多時間臥床，均可能是營養不足跡象。

林佳青指出，在這個時期，患者較沒有胃口，以能吃下東西為先，建議依其容易接受的選擇做調整，即使病人想吃食物與健康飲食建議完全不同，例如帶點肥肉的滷肉，也可適量提供。要補充足夠熱量、較多蛋白質，每天攝取不同、多樣食材，並視情況增加進食餐次。

而恢復調養期的飲食，林佳青說明，有些人認為癌患飲食要少糖、少鹽、少油，但應是少糖、少鹽、用好油，選擇健康的植物油，像冷壓初榨橄欖油、芥花籽油、苦茶油、酪梨油、葵花籽油等，有助改善身體發炎情況。

調養期以營養均衡為主

同時要注意營養均衡，林佳青補充，主食可選擇全穀類，約占一餐飲食1/4，蛋白質食物也是占1/4，豆類、堅果、魚肉、雞肉均是優質蛋白質來源，紅肉、加工肉製品則須避免，但可大量攝取多元多色蔬果，每日應吃5至7份以上蔬果，且台灣水果太甜、糖分多，因此蔬菜要多於水果，並不適合飲用含糖飲料。

彰化基督教醫院南基醫院協同院長蔡松彥昨也分享自己2014年確診肺腺癌以來的飲食，減少碳水化合物、過甜水果、甜食，補充多樣多量蔬菜、菇類、藻類與納豆、味噌湯、泡菜等含益生菌食物，以及好的油脂等。