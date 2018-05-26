日頭赤炎炎 北門鹽田產量暴增

2018-05-26

〔記者楊金城／台南報導〕久旱不雨，部分農產因缺水受影響，全台唯一日曬生產海鹽的台南北門井仔腳瓦盤鹽田卻因日頭赤炎炎，加上海風吹拂，加快結晶池海水蒸發生產海鹽的速度，5月已產海鹽30公噸，1至5月合計生產約80公噸。

井仔腳瓦盤鹽田是現存台灣最早的鹽田，為台南熱門觀光景點。擔任製鹽技術顧問的84歲台鹽退休員工凃丁信表示，不下雨、日照強，結晶池生產的一層鹽、二層鹽和鹽花速度快，目前日產可達2公噸，且天然海鹽品質很好。堆在鹽田旁的海鹽，累計已達357公噸。