中華電信老員工 回復公務員夢碎

2018-05-26

1萬3千人提出 創最多當事人釋憲案

〔記者吳政峰／台北報導〕原屬國營事業的中華電信，2005年依「公營事業移轉民營條例」第8條第3項，強制員工須結清公務員年資，才能到民營的中華電信任職。逾萬名老員工不滿，認為該法有違「憲法」比例與平等原則，5年前聲請釋憲；由於人數眾多，大法官直到昨日才作出764號解釋，文指員工轉任時已簽署同意書，中華電信的手段與目的正當，法條「合憲」。老員工回復公務員的夢想破滅！

公營轉民營 結清年資

中華電信的前身為交通部電信總局，1996年電信三法公布啟動國營化，2005年政府持股比例低於5成，遂依法向行政院報請民營化，並徵詢員工留任意願，願意留下者須結清年資，依「勞基法」領取退休金，再到中華電信股份有限公司服務。

轉任中有1萬5000多名員工不滿，主張原本在交通部電信總局擔任敘定資位公務人員，身分不應受剝奪，民營化3個月後就提起行政訴訟。2013年被駁回確定，其中1萬2000餘人轉向司法院聲請釋憲，部分當事人在審理期間過世，由繼承人接手，最後總計1萬3564人，創下單一釋憲案最多當事人的紀錄。

員工主張民營條例違反憲法「比例原則」、「平等權」、「服公職權」，案經5年審理，15名大法官中有13名認為條例「合憲」、1名迴避、1名提出部分不同意見書，未有太大歧見，25日作出764號解釋。

大法官認為合憲

解釋文指出，國營企業因特定目的存在，當目的終止，與員工的僱傭關係即終止，條例要求移轉民營後的續用人員，得於移轉日依「勞基法」辦理年資結算，已給予適度補償，手段與目的正當，未違比例原則。

國營事業民營化調性特殊，大法官特別指出解釋文僅適用此案，不影響其他國營轉民營員工的救濟。