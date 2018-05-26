鎮西堡、斯馬庫斯 列原民特定區

2018-05-26

融合泰雅族GAGA精神

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為落實原民自治及國土永續發展，內政部本週四審議通過全國第一例「原住民族特定區域計畫」案，新竹縣鎮西堡、斯馬庫斯（新光）兩部落未來將設5大功能分區，計畫融合泰雅族GAGA精神，解決原住民土地使用與現代法令扞格的難題。

土地利用 自主尊嚴

內政部長葉俊榮表示，今年4月底內政部公告實施全國國土計畫，包含對原民文化與土地的尊重，內政部同仁也至深山部落進行溝通，讓部落土地利用能有自主尊嚴，不受後來法令不合理的約束。

內政部表示，全案依據「區域計畫法」擬定，從2014年委託專業團隊規劃，2016年當地族人召開部落會議同意，多次上山現勘及邀請原住民下山參與行政協商會議，透過特定區域計畫，將可處理建地、耕地、殯葬3大不足問題。

據內政部規劃，計畫總面積2758公頃，依適宜性分析結果劃設「災害潛勢管理區」、「水源保護區」、「成長管理區」、「居住與農耕生活區」、「自然生態發展區」5大功能性分區。

依現行法令規定，鎮西堡、斯馬庫斯兩部落，全區皆屬石門水庫榮華壩的水庫集水區，屬第一級環境敏感地區，除公共設施或公用事業外，不得辦理非都市土地使用分區，或使用地變更編定，當地民宿業多半未符合規定。

為解決部落中多數建築不符合使用土地管制情況，特定區域計畫擬定未來若「經評估屬安全可行性地區」者，可請新竹縣政府檢討變更為「丙種建築用地」或其他適宜用地。

不過，內政部強調，未來5大分區中，只有「居住與農耕生活區」會使用建築、農耕、殯葬及公共設施土地使用，也將泰雅族GAGA精神納入「災害潛勢管理區」、「水源保護區」管理，採用更嚴格的泰雅古訓規範，要讓山林永續經營發展。

內政部次長林慈玲提及，該案建立原住民對政府的信心，未來可望擴展至其他部落，目前南山部落案正在規劃，但並非全國7百多個部落都須做，內政部考慮立專章規範；內政部次長花敬群說，該案對原民自治、國土計畫跨出歷史性一步，將在一個月內報行政院同意實施。