丹布朗新書 再探宗教與科學

2018-05-26

《達文西密碼》作家訪台

〔記者凌美雪／台北報導〕以小說《達文西密碼》風靡全球的美國暢銷作家丹布朗，為新作《起源》親赴亞洲巡迴宣傳，昨天的媒體見面會上，丹布朗說，這本書探討的是世界共同的議題，名為「起源」，但除了關注「人從哪裡來」，更關心「未來將往哪裡去」，他希望小說能提供某部分答案，同時引起更多對話與討論。

《起源》是以《達文西密碼》為「起源」的羅柏．蘭登系列第五部作品，如過往作品都提及歷史、宗教、藝術、符號、神秘組織等，圍繞著劇性的謀殺。身兼符號學者與冒險家的蘭登，受邀前往西班牙畢爾包古根漢美術館參加一場由未來學家艾德蒙．柯許主辦的神秘晚會，他將揭曉一個足以顛覆達爾文的科學新發現，解答人類關於生存最根本的兩問題，將改變人類未來的命運。

《起源》從神造論、演化論、胚種論，從達爾文、霍金、賈德．戴蒙，甚至涉及基因工程、人工智慧、量子生物學等科學領域。丹布朗說，科學與宗教都有強大的力量，是兩種語言在尋找同一件事情的解答。

丹布朗說：「人類向來需要神來解釋難以理解的事物，如今我們還仰賴神和哲學來解釋『人從哪裡來、往哪裡去』的問題，或許有一天科學能找到這些答案。」

父親是數學教授、母親是宗教音樂家，丹布朗從小就生活在科學和宗教交織的家庭，甚至一度想成為音樂家，十九歲時曾與合唱團來台演出，但「很高興自己最後成為作家。」

他一手創造的小說主人翁羅柏．蘭登，常被形容為他自己的分身，丹布朗則說：「雖然我們兩人都喜歡歷史和藝術，但他比我酷、也比我聰明勇敢。」丹布朗笑說：「蘭登講一句充滿智慧的話，我常常要花三天才能寫得出來。」

此次訪台，主辦單位送上道地台灣味的「紙紮龍頭」，這尊「紙紮龍頭」出自傳承百年技藝的「新興糊紙店」師傅張徐沛之手，前年曾受邀赴法國羅浮宮展出，羅浮宮則是《達文西密碼》的故事背景，使這次丹布朗與台灣的相遇有了特殊連結。