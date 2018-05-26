谷風隧道直擊／解決抽坍比開挖難 跟時間賽跑

2018-05-26

記者張議晨／專題報導

去年十月，已貫通的蘇花改谷風隧道，發生開工以來最大規模抽坍，半年來，抽坍現場南、北兩端工作面，正以每個月六公尺速度緩慢推進。蘇花改能否在一○九年農曆春節前達成全線通車目標，端看這場抽坍意外能否在九月完成排除。「每天都在跟時間賽跑！」蘇花改工程處表示，工作人員努力朝目標邁進。

貫通後大規模抽坍 考驗通車進度

昏暗隧道內，「嗡、嗡、嗡」機器鑽掘聲從不間斷，這是抽坍現場每天廿四小時持續運作場景。去年十月廿日，長四．七公里谷風隧道南下線，上方土層不敵連日豪大雨，雨水破壞不透水層，夾帶逾萬立方公尺土石衝入已貫通隧道，土石範圍長達一一七公尺，這場抽坍成了蘇花改開工以來最大難題。

記者與工作人員坐著四輪傳動車前進抽坍工作面，越接近抽坍現場，地面越顯泥濘、顛簸；隧道上方，是被土石壓壞的鋼筋、水泥結構體；路面兩旁，還有深達半身高的泥漿。

抽坍現場，南、北兩端「坑夫」坐在工程車，廿四小時不間斷地在鬆軟工作面鑽出小孔，再將水泥、環氧樹脂等灌入岩盤，阻絕地下水、固結岩層，完成地質改良才能將土石運出隧道。岩層飽含地下水，水從裂縫流入隧道，工程人員穿著雨衣，在昏暗、潮濕環境與大自然搶時間。

「每前進一步，都戰戰兢兢！」監造單位、台灣世曦主辦工程司張永正說，不管外頭有無下雨，隧道內每分鐘仍有四噸地下水湧入，坑夫必須先把水阻隔在外，工程才能安全順利前進。

每月只能推進6公尺 還有60公尺

工程人員直言：「要解決抽坍，比開挖隧道還要困難。」目前谷風隧道南、北兩端，從抽坍發生以來已往前推進廿公尺，還有約六十公尺長的範圍待解決，工班每天在泥漿、湧水的工作環境下，每月以六公尺速度緩慢前進，「就是跟時間賽跑，大家都拚了！」