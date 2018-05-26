12萬人次拚1067天 蘇花改中仁隧道貫通

克服惡劣施工環境 盼趕上後年春節前通車
〔記者王峻祺／花蓮報導〕全長卅八．八公里的蘇花改，共有八座隧道，占總長六十二％，位在花蓮縣境內首座的「中仁隧道」，五月六日貫通北上線後，南下線也終於順利貫通，歷經一千零六十七天、出動十二萬人次，克服斷層湧水及高溫艱困的環境，昨日由交通部長賀陳旦主持全線貫通典禮。賀陳旦說，感謝工程人員辛苦施工，努力兌現承諾，相信蘇花改工程一定會如期、如質完成。
8座隧道占蘇花改總長62％
蘇花公路改善工程處長邵厚潔說，「中仁隧道」工程進度趨近七十％，預計明年底完工，達到通車標準，將朝向一○九年一月廿五日春節前夕正式通車目標邁進。
全新自動化鑽堡機 一米米開挖
全長四．七公里的中仁隧道為雙孔單向隧道，避開和中自來水水質水量保護區，通過標高一千四百零二公尺的飛田盤山，因最高岩覆達一千兩百廿六公尺，是國內少見施工困難度極高的隧道工程，自一○四年四月開工後，還遠從荷蘭訂購二台全新自動化鑽堡機，一米一米向前開挖。
邵厚潔說，中仁隧道施工區域因地質為片麻岩與大理岩的交界軟弱帶，透水性較高，平時工作面幾乎沒有出水情形，但去年十月受卡努颱風外圍環流夾帶豪大雨影響，隧道南口工區陸續出現湧水，截至當月底總水量共有八十九萬噸，相當於三百五十六個標準游泳池。
湧水近90萬噸 暗黑高溫下施工
中仁隧道因為岩覆高達上千公尺，隧道內溫度動輒超過攝氏卅至卅四度，工程人員揮汗如雨，還要面臨空氣不佳、暗黑環境，廿四小時全力趕工，每天投入鑽孔、裝藥、架設鋼支保及噴凝土，並接續基腳開挖、灌漿及襯砌灌漿等工程。
邵厚潔指出，中仁隧道共設三座車行聯絡隧道、十一座人行聯絡隧道、六處雙向緊急停車彎、南北洞口各設一座機房及六座隧道內輔助機房等相關設施。
蘇花改共有蘇澳東澳段、南澳和平段及和中大清水段等三大計畫改善路段，改善總長卅八．八公里，包括八座隧道廿四．五公里、橋樑八．五公里與平面道路五．八公里；蘇澳東澳段已在二月五日通車，全線將朝一○九年農曆春節前通車的目標邁進。