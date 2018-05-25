政院通過草案 軌道研究中心最快110年啟用

2018-05-25

行政院院會昨通過交通部提報的「財團法人軌道技術研究及驗證中心設置條例草案」，將籌設軌道研究中心，盼110年進駐啟用。

行政院長賴清德昨主持院會時表示，政府正辦理前瞻基礎建設推動軌道計畫，成立國家級軌道技術專責機構，可提升軌道系統關鍵技術自主能力，促進領域研究與產業發展，建立完善檢測驗證機制與標準。

軌道研究中心是行政院前年所核定的前瞻基礎建設計畫，將採政府編列預算捐助創立基金及執行工程建設方式，成立公設財團法人。

（記者李欣芳）

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