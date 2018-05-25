檢調約談台大遴委 教長：尊重司法程序

2018-05-25

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高中生外流中國現象引發教育部等單位關切而詢問高中校長，台大校長遴選案則因遭人控告違法而有遴選委員被北檢以證人身分約談；國民黨立委昨圍剿教育部長吳茂昆，指這些都是「政治介入校園」。吳茂昆則強調，檢調依程序傳訊證人，並沒有進入校園，尊重司法程序；至於教育部人員詢問校長有關學生出國狀況，是要了解教育現場，做為政策參考。

教育部昨赴立法院，進行大專校院相關預算解凍案、私立大專校院轉型及退場條例等專案報告，但國民黨籍立委舉牌抗議，不斷包圍吳茂昆，高喊下台。

對於有高中校長幫學生寫赴中推薦信遭教育部及調查局關切，調查局已發聲明澄清是為了解「中國對台卅一項政策」對各級學校的影響，執行常態公務而與學校聯繫。教育部國教署署長邱乾國重申，主要針對三月媒體報導武陵高中、台南女中校長接獲學生申請推薦信，因此有同仁基於職責去電詢問兩校，了解學生到中國就學實況及數據。

事實上，監察院近日調查報告指出，在中國高校就讀的台生從一萬二六二二人增至一萬四四一八人，對於教育部無法掌握學生出國進修狀況提出糾正，要求提高警覺、及早做出因應對策。

此外，全教總等團體陸續質疑吳茂昆任東華大學校長時請假天數達六成等事件。吳茂昆昨再發澄清稿指出，在東華四年任職請假（含公假）五五三天四小時，占比卅八％，多是公差開會、談產學合作等，私人休假九天八小時；東華獎助金溢領經監察院調查是學校程序不嚴謹，溢領金額已繳回。

至於綬草專利爭議，吳說明，綬草專利分為一．○與二．○，在台灣皆有專利，屬東華擁有；二○一五年布局全球專利時用東華名義遭駁，才改為委託美國籍歐陽彥堂申請，通過後會再移轉回東華。

國民黨立委柯志恩昨再指吳於二○○五年國科會任職期間，曾赴中國蘇州參加國際科學理事會，兩天後前往杭州參加另一會議，後者行程未申請、涉及違法。吳茂昆表示應都有申請，須再確認。柯追問如違法願否下台，吳回應：「那就看院長（行政院長賴清德）要不要我下台吧。」