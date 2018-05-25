染麻疹越女來台趴趴走 接觸215人

2018-05-25

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布新增一例境外移入麻疹，患者為卅多歲越南籍女性，五月十六日出現發燒、喉嚨痛等症狀，十八日仍跟團來台旅遊，並出現關節痛、出疹情形，廿一日晚間就醫，經醫院通報檢驗後，昨確診感染。該名女子已於廿二日隨團返回越南，但在台接觸者超過兩百人，提醒有相關活動史的民眾做好自主健康管理。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案於越南感染後再來台旅遊，衛生單位已掌握其接觸者二一五人，以國人居多，包含同團旅客、機上鄰近座位乘客，以及就醫時曾接觸的相關醫護人員等，尚未發現有疑似症狀者，將持續監測至六月十二日。

有關節痛、出疹症狀速就醫

此外，該個案於五月十八至廿二日可傳染期間，曾出入高雄國際機場、桃園國際機場、六合夜市、佛光山佛陀紀念館、日月潭風景區、逢甲夜市、中正紀念堂，以及入住高雄市三民區「希望殿堂精緻商旅」、台中市北區「仁美飯店時尚館」、台北市萬華區「一樂園大飯店」等。疾管署提醒，若民眾曾於相關時段出入相關場所，須自主健康管理十八天，一旦出現疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並告知接觸史。

莊人祥指出，今年國內已累計廿六例麻疹病例，由於麻疹容易藉由國際交流傳播，我國鄰近國家包含印度、印尼、菲律賓、中國、泰國病例數較多，且持續有病例發生，呼籲民眾前往流行地區前，先至旅遊醫學門診諮詢是否需抽血檢測保護力，再評估是否前往或延後行程。到當地應勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集場所，最好戴口罩加強防護，以降低感染風險。