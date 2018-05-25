「我沒有障礙 只是不一樣」好學愛樂全盲生獲總統教育獎

2018-05-25

〔記者陳建志／台中報導〕「我沒有障礙，只是不一樣！」

台中市益民國小學童陳可冀從小因視神經發育不全導致全盲，但父母希望他提早適應一般生活，幼兒園、國小都在普通學校就讀。好學、樂觀的他雖眼睛看不見，卻展現過人的毅力，靠著點字書，不但成績名列前茅，還會彈鋼琴、練口技，更是直笛校隊高音首席。他拿著白手杖就能獨自搭公車、過馬路，在校園更是暢行無阻，優異表現讓師長稱讚他是「最好的禮物」，也拿下今年總統教育獎。

曾奪全國點字、打字賽冠軍

就讀益民國小六年級的陳可冀，從小因全盲，只能看到微弱的光，但無法阻撓他渴望學習的心，靠著持續練習熟悉點字，不僅在二年級、五年級分別拿下全國點字、打字比賽第一名，還到國立公共資訊圖書館擔任志工，協助點字書校對。

一般人輕易就能做到的過馬路，他靠著白手杖、聽車聲，每個路口都要練習超過廿次才能熟悉，現在已可獨自從家裡轉兩次公車上學，在學校更能暢行無阻。

總是笑臉迎人的陳可冀，對於無法和一般人一樣用雙眼看這個世界，他樂觀地說，有些人天生運動不好，有些人對音樂不在行，「我看不見，但沒有障礙，只是不一樣！」

益民國小校長錢得龍坦承，當時家長決定送可冀到學校就讀，壓力真的很大，擔心學校設施、課程無法滿足他。但可冀的表現讓人驚喜，靠著點字書、點字器預習、複習，還有巡迴輔導老師的指導，成績都能保持在前六名，靠自己努力戰勝「黑暗世界」，傑出的表現不但成為模範，更激勵所有師生。

直笛校隊高音首席 音感過人

從小就教他的音樂老師林佩珍說，「可冀是一個禮物」，學習慾望很強烈，就連放學等待游泳課的一小時空檔，都會跑到音樂教室要求指導他練習。自學不倦加上擁有過人的音感，只用聽的，就能吹笛子、彈鋼琴，甚至還能運用網路軟體自行編曲，表現遠遠超過大部分的明眼人。

想當程式設計師 幫視障朋友

能獲得總統教育獎肯定，陳可冀說這是榮譽，很感謝一路照顧的父母等家人，還有校長和師長耐心指導，以及同學的協助。對於人生規劃，他表示，根據自己操作電腦的過程，一些圖像和複雜的頁面，還是不容易理解，所以希望成為程式設計師，開發適合視障朋友使用的程式，幫助有需要的人。