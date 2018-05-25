久旱春雨少 日月潭紅茶減產逾3成

2018-05-25

〔記者劉濱銓、佟振國、謝介裕／南投報導〕慘！今年梅雨大遲到，五月進入採收季的南投縣魚池鄉日月潭紅茶，茶樹因乾旱長不出嫩芽，加上椿象危害，產量大減三至五成，有些茶園甚至無茶可採。若再不下雨，以夏茶為主力的紅茶來說，恐面臨嚴重歉收。

南投仁愛、信義春茶 產期延、量也少

南投是國內茶產葉重鎮，產量佔比近五成。境內其他茶區包括仁愛、信義春茶，也因春雨不足致產期延後，並同樣受椿象啃食影響，減產了三成。另低海拔的名間茶區，視茶園是否鄰近水源，若缺乏供灌，至少減產二成以上。竹山、鹿谷茶區則受惠高海拔，受雨水短少情況較不明顯。

魚池鄉連三年遭遇寒害、雨害、旱害，茶農欲哭無淚。茶農說，最近大部分的茶園產量，都減少三分之一以上，不少茶園還有椿象作亂，翠綠的茶葉被咬後黑掉，根本不能用，有茶園甚至乾到沒茶可收。

魚池鄉農會表示，乾旱對茶葉影響甚鉅，就算茶農勤加澆水，但給的水仍無法為茶園解渴，若老天不下雨，茶農也無計可施，今年產量將大減。只是即使減產，農友也不敢漲價，怕嚇跑消費者。

原本這個季節應是茶廠忙著焙茶製茶，但今年卻因歉收，茶廠一週可休到四天。現在只盼梅雨趕快報到，如能久旱逢甘霖，茶樹仍有機會萌芽，產量就不至於悲觀探底。

不過，茶農也說，目前製作出來的茶葉，因較無雨水稀釋，茶葉濃郁甘醇，品質特別好。