好熱的5月天 平均破27度

2018-05-25

71年來第3高溫、第4少雨

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年五月提早進入夏季，截至五月廿三日統計，全台五月平均氣溫已高達廿七．一八度，總雨量僅四十五．八毫米，創下七十一年來第三高溫、第四少雨的紀錄。由於今起到下週一還將一天比一天熱， 台北地區週末高溫恐飆至卅七度，五月均溫的排名有機會挑戰第二高。

週末台北高溫 上看37度

全台連日天氣晴朗炎熱，台北昨最高溫測到卅四．八度，氣象局預報員劉沛滕表示，今起四天一天比一天熱；今天西半部高溫上看卅四、卅五度，週末西南風增強，西半部高溫逾卅五度，台北地區甚至達卅七度，台東也有焚風發生機率。

全台五月長期平均溫是廿五．七二度，高溫前兩名是一九六三年的廿七．二三度、二○一六年的廿七．二度。至於全台五月降雨量，長期平均是一九四．二毫米，五月雨量最少的年份依序是一九五四年的廿八．八毫米、一九六三年的卅四．一毫米、二○○九年的卅七．二毫米。

天氣風險公司總監賈新興指出，以台北測站來說，今年五月台北站降雨只有卅三．五毫米，與長期氣候中位數二一○．四毫米相差一七六．九毫米，創下一八九七年來少雨第三名。

各地苦盼甘霖，預報員劉沛滕表示，今天僅各地山區及東半部地區有午後短暫陣雨，南部可能有局部短暫陣雨；下週二鋒面報到，中部以北、宜蘭地區降雨機率提高，各地午後雷陣雨範圍也會擴大，各地高溫也會稍降，預計鋒面將影響至下週五，但鋒面不強，帶來的雨量可能有限。六月到底何時有梅雨機會？要等下週觀測才會較明朗化。