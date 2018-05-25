灌溉水喊停 農民搶水爆火氣

2018-05-25

台南、澎湖一階限水 政院拚6月底前不用三階限水

〔記者王涵平、邱灝唐、劉禹慶、陳文嬋、李欣芳／綜合報導〕今年以來降雨量明顯偏少，台南及澎湖地區昨（廿四日）起一階限水，嘉南農田水利會農業供灌也排在昨天晚上九點停水。台南農民憂心水源不足，連日來日夜搶水，甚至有黑衣人出沒田間「護水」，員警也頻頻獲報農民偷水，狀況不斷。行政院長賴清德昨表示，到六月底前，將以不會實施第三階段限水為目標。

結穗期 300公頃稻田枯等水

嘉南平原正值一期水稻結穗期，如果灌溉不足，稻穗會無法結穗變空包彈或萎縮。有台南里長指出，近日農民除了白天巡田顧水源，晚上也得巡視流入農地的水源閘口有無遭人扳動、流入別人家的田。發現水源不見，懷疑鄰近農地農民動手腳，進而發生口角、甚至肢體衝突的情況，時有所聞。有些耕作面積較大，為了搶水，甚至傳出有黑衣人出沒田間「護水」。

派出所員警則接獲水利工作站人員通報有農民偷水，指其在灌溉渠道自行抽水取用。員警勸導農民儘量配合用水調度，也希望水利會體諒農民擔心農作損失的心情。

台南後壁區五個里有三百多公頃的稻田，昨天白天遲未等到灌溉水，農民擔心晚上停供後無水可用，心急如焚。地方民代紛向農委會陳情，水利會同意將原定供水一一○萬噸提高至一九○萬噸，同時灌溉期延長到今天。

因應台南一階段限水，台南市包括市政府、市議會以及民間企業奇美博物館等，紛紛推出節水政策，如停止噴水設備，廁所水龍頭部分關閉等，共渡難關。

澎湖也進入全民抗旱大作戰，目前三水庫有效蓄水量僅十四萬噸，但每日用水需兩萬六千噸；海淡廠日出水兩萬噸，已是最大極限，另深井水出水四千噸，水庫僅出水兩千噸，估算最多撐到七月底。

觀光季 澎湖擬由本島運水

澎湖正值觀光旺季，實施一階夜間減壓之外，水公司也對觀光用水大戶飯店業者實施監控，若用水超過申請量，將縮減供水。一旦水情持續惡化，海淡廠出狀況，或是水庫蓄水量用完，不排除以船從台灣本島運水至澎湖。

賴清德昨主持行政院院會時，要求經濟部密切掌控水情，向民眾宣導節約用水的觀念之外，也請持續進行穩定供水及逕流分擔策略，前瞻基礎建設中的水環境計畫，務必如期如質完成，以減少缺水風險，讓水資源的運用效益極大化。