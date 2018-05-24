專利口罩 阻隔96％聲音妥 瑞兒「減音」好幫手

2018-05-24

記者李容萍／桃園報導

面對妥瑞兒會有不自主的身體抽動和至少一種聲音抽動，搭乘大眾運輸工具時，可能因髒話連連或是不自主地出聲，引來他人側目或打擾別人，有些家長會讓妥瑞兒戴口罩，但市售口罩仍有無法阻隔聲音傳遞的困擾，因此有兒科醫師結合學界推出專為妥瑞症患者設計的消音口罩，大約可阻隔96%的音量，減少患者和他人發生衝突的機會。

桃園市壢新醫院小兒科主任薛常威與國立中央大學機械系教授傅尹坤昨天發表專為「妥瑞症」患者聲語型抽動的減音口罩。減音口罩由橡膠、多層振動板、特殊塗料及棉布口罩等組成，經實測可以在800至1000HZ（赫茲）適當減少聲壓，口罩重量約42公克，其吸音裝置去年7月取得台灣、中國的專利，美國的專利正在申請中。

薛常威表示，依據文獻，妥瑞症盛行率約為1/200，多在5、6歲時發病；青春期之前可能加重；6成患者在成年前會自動痊癒或症狀明顯減輕。

妥瑞兒戴著減音口罩就可以搭公車、逛街、看電影、聽音樂會，能大幅提升生活品質。世界各國學齡兒童罹患妥瑞症的盛行率大約為0.6%到1%，如果加上暫時性的抽動症來做統計，盛行率則高達15%到25%。

薛常威說，減音口罩目前針對台灣病友提供客製化的方式訂做，海外的病友以量產為主，其材質輕，外觀也類似一般口罩，未來還可以發展成減少噪音的商品，例如打呼聲或是寵物吠叫聲。

薛常威設有「妥瑞大小事」臉書社團（https://www.facebook.com/cbittaiwan/），民眾若有需要可以與他連繫。