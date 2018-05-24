剪指甲小傷 引發蜂窩性組織炎

2018-05-24

記者廖淑玲／雲林報導

剪指甲沒妥善處理，手指差點不保！

雲林一名婦人剪指甲不慎造成甲溝炎感染，還引發蜂窩性組織炎，幸及時到醫院處理，保住左手中指。

一個多星期前，陳太太在家裡剪指甲時，不慎剪到左手中指的指側肉，雖然流血但她不以為意，直到3天前整根手指甲紅腫、發膿，到台大醫院雲林分院急診。

急診醫師診斷她的指甲感染甲溝炎並引發蜂窩性組織炎，緊急注射破傷風及處理傷口，昨天進一步拔除指甲及清創，所幸病患本身沒有糖尿病，否則後果不堪設想，但原本只是手指上一個小洞竟搞到必須拔除手指甲，陳太太自己都覺得不可思議。

拔除指甲、清創 倖免切指

台大雲林分院急診醫學部主任江文莒指出，甲溝炎即所謂的「凍甲」，發生在腳部居多。病患不小心剪出傷口時，可先用乾淨的水沖洗後，再用紗布擦乾患處後，塗四環黴素，否則用大片OK繃包紮也可；若發現傷口有異狀，仍應到醫院就醫，絕對不能放置不管，否則小病會變成大病。

江文莒也特別提醒大家，家中可準備一些如四環黴素、優碘等常備藥品，以備不時之需。

此外在家中常因不小心碰撞出現傷口時，可先用乾淨且經過消毒的水沖洗，再用紗布加壓，以棉花棒沾四環黴素等常備藥輕微包紮即可。

若一時找不到乾淨的水，以台灣自來水的品質算不錯，可先在水龍頭下沖洗再處理；但若流血不止就需到醫院求診，並注射破傷風。