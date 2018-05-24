茶葉萃取奈米粒子 能殺肺癌細胞

2018-05-24

〔編譯管淑平／綜合報導〕茶葉萃取物製成的奈米粒子，或許是肺癌療法大躍進的關鍵。英國與印度合作的一項研究發現，利用茶樹葉萃取物培養出硫化鎘奈米粒子，可殺死八成的肺癌細胞。這種方式比採用化學合成奈米粒子簡單，比較便宜、毒性副作用也較低。研究報告發表於四月份「應用奈米物質」（Applied Nano Materials）期刊。

經實驗可摧毀8成癌細胞

英國史雲斯大學（Swansea University）與印度巴拉提爾大學（Bharathiar University）、印度蘭加薩米科技大學（K. S. Rangasamy College of Technology）合作的這項研究，原本是要製作可偵測腫瘤的標記，卻意外發現培養出的「量子點」（quantum dots）在實驗中可摧毀八成肺癌細胞。

量子點是一種直徑小於十奈米的奈米粒子，近年在生物醫學應用上，開始受到注意。量子點可以化學合成，但過程複雜且昂貴，且有毒性副作用，這項研究原先是希望探究以含有多酚、氨基酸、維他命和抗氧化物的茶樹（Camellia sinensis）葉萃取物為基礎，製作量子點的方法。

研究計畫主持人、史雲斯大學高級研究員皮差穆圖（Sudhagar Pitchaimuthu）說：「這些量子點用於癌細胞生物造影的螢光發射有絕佳效果，額外的收穫是發現這些癌細胞逐漸凋亡、無法複製。」進一步研究發現，這些量子點可穿透癌細胞壁的奈米孔隙，消除細胞複製所需的去氧核糖核酸（DNA）資訊，引發細胞凋亡，摧毀高達八成的腫瘤細胞。

皮差穆圖說，化學合成量子點每微克成本二百五十到五百英鎊（約一萬到兩萬台幣）之間，相較之下，取自有機物的製作成本每微克僅十英鎊（約四一○台幣），且不會毒害癌細胞周圍的健康細胞。不過，量子點摧毀癌細胞的效用要應用於人體，還需要數年時間。

皮差穆圖說，不久後會展開實驗室活體測試，兩年內進行人體實驗，盼十年內能有廣泛應用的療法。