異位性皮膚炎 漂白水泡澡可改善

2018-05-24

須在醫師診斷、指導下進行 切勿自行操作

〔記者方志賢／高雄報導〕異位性皮膚炎漂白水泡澡有效喔！不過，一定要在皮膚專科醫師診斷及教導下進行，千萬別自己在家操作。

高雄十七歲少女從小被診斷出罹患異位性皮膚炎，發作起來四肢奇癢無比，抓到破皮，傷口「流水流湯」，口服抗組織胺、外用類固醇藥膏，甚至使用免疫調節劑，效果都不好。到高雄醫學大學附設醫院接受漂白水泡澡，搔癢症狀獲改善。

高醫主治醫師陳盈君表示，異位性皮膚炎患者因自身體質、皮膚角質層的屏障（保水）功能不好，以及皮膚免疫系統被過度激化，造成皮膚反覆紅癢。二○○九年，美國芝加哥西北大學兒童皮膚科發表以漂白水泡澡治療異位性皮膚炎兒童的研究，近幾年各地醫學專家也提出相關論文，美國、歐洲及台灣皮膚科醫學會均列入治療指引內。

去年起高醫收治卅名嚴重異位性皮膚炎、對傳統治療反應不佳的患者住院一天，以漂白水泡澡，超過六十％的近廿名患者搔癢症狀獲改善，且沒有想像中的灼熱、刺激等不適感。

溫水稀釋千倍 每次泡10分鐘

高醫皮膚科團隊也發現，患者以漂白水泡澡後，皮膚酸鹼值（PH值）由鹼性變回弱酸性，皮膚水分流失減緩，並加速傷口癒合結痂，皮膚變得光滑，進一步並證實，漂白水泡澡改善表皮屏障（保水）基因，讓皮膚恢復正常功能。

高醫皮膚科主任藍政哲也說，漂白水泡澡後，皮膚癢感變少，但其機轉仍待研究。

漂白水泡澡治療異位性皮膚炎，須使用含次氯酸鈉五％的漂白劑，用溫水稀釋一千倍，也就是一西西漂白水加入一公升清水，病人頸部以下完全浸泡在濃度○．○○五％（50ppm）的漂白水十分鐘，每週浸泡二次，半個月後搔癢症狀即可獲改善。

開業皮膚科醫師柯適中表示，感染部位若僅限於局部，用稀釋漂白水噴藥在患部，也可達到改善異位性皮膚炎的效果。

另外研究發現，異位性皮膚炎患者身上，常有過量金黃色葡萄球菌，細菌分泌的毒素可能造成皮膚過敏性發炎反應的持續與惡化，若偶爾以漂白水全身泡澡，並勤抹保濕乳液，可有效改善搔癢症狀。

陳盈君特別提醒，此治療方式須經皮膚專科醫師正確診斷及教導，否則可能有反效果。