掀四九九之亂 電信三雄被重罰

2018-05-24

〔記者劉力仁、李雅雯／綜合報導〕電信業者推出四九九不限資格吃到飽資費專案，引爆消費者瘋狂排隊、電信員工超時工作等亂象，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天罰中華電信二百萬、遠傳六十萬、台哥大六十萬元，這是ＮＣＣ首度針對電信業者因推促銷方案引發客訴開罰案例。未來三家電信公司還將面臨違反勞基法、職安法，最高上看八千餘萬元的巨額罰款。

中華電罰二百萬 遠傳六十萬 台哥大六十萬

ＮＣＣ發言人翁柏宗表示，這一波四九九方案，三家電信業者均未妥善規劃客服人力、電腦設備、行銷因應等配套，造成客服無法接通、門市及客服APP軟體處理過久等，ＮＣＣ委員會認為電信業者應變能力不足，依照行動寬頻業務管理規則第七十三條，認定電信三雄服務不佳已達損害使用者權益程度，再依電信法六十三條開罰。

翁柏宗表示，考量此次中華電信有一百四十四萬用戶移動至該方案，遠傳及台哥大各約三十多萬，影響的規模有差；再來是中華電信推出線上登記分流措施落後於台哥大及遠傳，中華電信客服斷訊機率高，衡酌後，罰中華電信二百萬、遠傳六十萬、台哥大六十萬元。

對於被罰，中華電信表示，將採取行政救濟措施；台哥大表示，待收到正式裁決書後再研議因應方式；遠傳電信表示，遠傳於五月十日開放網路門市申辦程序，成功紓解民眾申辦熱潮，未來會提供更完善的客戶服務。

勞動部職業安全衛生署（職安署）昨則釋出「電信四九九之亂」電信業者開罰件數統計資料，全台各縣市查獲一百一十七件違規項次，中華電信卅七件加上宏華國際（中華電信子公司）四十七件，佔總件數七十一．八％，為「違規上榜王」。而所有開罰件數若全部以最高金額裁罰計算，罰鍰累計推估恐將上看八千餘萬元。

職安署長鄒子廉表示，目前尚在事業單位陳述意見期間，還未能公布確定金額，將在七月複查，追查加班費是否有核實給付加班勞工。