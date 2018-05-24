造價8.8億 海研船「勵進」啟用 首見女船長

2018-05-24

〔記者簡惠茹／高雄報導〕全台最大海洋研究船「勵進」昨天正式啟用，科技部國研院海洋中心斥資八．八億元，打造總噸位高達兩千六百二十九噸、航行天數最長可達三十天的海研船，船上有三名「嬌」點，不但有台灣海研船中第一名女船長黃久倖，三管輪黃淑毅、三副羅穎也都是女性。

採雙層船殼 預計九月首航

科技部長陳良基表示，勵進研究船預計九月進行首航，由於船噸位較大，可以進行較長時間研究、容納更多團隊、促進更多跨領域研究。

國研院指出，勵進研究船在結構安全上採用高標準的雙層船殼，搭載三千公尺工作級水下遙控無人載具、全方位岩心採樣設備、高精度和全深度海底地形測繪聲納系統，最大搭載人員為四十三人，包含十九名船員及二十四名研究人員，續航力長達三十日，預計每年可以提供兩百五十天的作業船期。

跑船有經驗 女力出頭天

勵進的船長是三十七歲的黃久倖，黃久倖從國立台灣海洋大學畢業後，有跑商船十年的經驗，最長在海上待過八個月，她說，海研船的操作跟商船很不一樣，很具挑戰性，也希望為台灣科學研究領域盡一份心力。

三管輪黃淑毅則是從高雄海洋科技大學畢業，輪機維護的工作相當辛苦，不但要在高溫六十度的空間工作，全身也常沾滿機油，可是惡劣的工作環境沒有擊退黃淑毅的航海夢。三十歲的黃淑毅說，從小在高雄旗津長大，小時候阿公常常帶著她在港口散步，看到船就有股安心感，所以生育後還是回到船上工作，很感謝有老公的支持，讓她沒有後顧之憂。