太渴了 台南澎湖一階限水

2018-05-24

〔記者楊綿傑、蕭玗欣／綜合報導〕全台從去年中起平均雨量偏少，今年梅雨又遲到，南部地區水情吃緊，水利署昨召開水情會議後宣布，台南及澎湖今日起將水情燈號從「水情稍緊」綠燈，調整成「一階限水」黃燈。

水利署副署長王藝峰表示，目前五月降雨較歷年偏少，從氣象資訊預估六月也可能偏少，為了預留兩個月民生及產業安全用水，也為保持一期稻作最後供灌及確保五月底不進入三階限水，故採取部分地區限水措施。

王藝峰說，嘉南灌區一期稻作已實施供七日停七日加強灌溉措施節省水量，經評估可持續供灌至六月初順利完成一期稻作收割，民生及產業將由南化水庫協助支應；澎湖方面，因正值觀光旺季用水需求增加，已由海淡廠增加至每日兩萬噸最大出水量。

水利署指出，台南及澎湖提高水情燈號調整成「一階限水」的黃燈，會進行兩項限水措施，包括離峰及特定時段降低管壓供水；行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水，予以停止供水。對民生用水影響有限，但提醒民眾必須節約用水。

至於北部地區主要水庫，如石門、翡翠目前蓄水率都降至五成多，王藝峰表示，此數字在這個時期還算正常，後續會持續監控。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天鋒面通過台灣，東半部及恆春半島有局部短暫雨發生機會；各地氣溫也會慢慢回升，北台灣高溫約卅三度，中南部約卅四、卅五度。下週二將有道鋒面接近，但帶來的雨量有限。

至於外界關注梅雨鋒面何時到？劉沛滕指出，目前觀測到六月初有一波鋒面將接近台灣，有機會帶來豐沛雨量，不過降雨程度及影響範圍還要觀察。

明起高溫上看卅六度

劉沛滕表示，明起到下週二各地受高壓籠罩，僅東半部有局部短暫雨、西半部山區有午後雷陣雨，其他地區皆是晴朗炎熱的好天氣。氣溫方面，北部高溫上看卅五、卅六度，中南部卅四、卅五度，週末台東地區要留意焚風發生機率，高溫恐上看卅六度。

首波梅雨可能六月初報到

天氣風險公司總監賈新興則在臉書發文指出，六月六日到十六日是目前看來今年首波梅雨最有可能報到的時間，但由於預測模式對太平洋高壓的掌握度有待確認，典型梅雨是否真要報到，還得再觀察幾日。