大創造假挨罰 2年禁輸入貨品

2018-05-24

進出口登記遭廢止 罰鍰4164萬 59門市受衝擊

〔記者黃佩君、彭琬馨、凃盈如／綜合報導〕以「一百日圓」為號召的知名生活百貨大創，二○一五年間因偽造標籤進口日本福島五縣食品，違反貿易法十七條第六款「以不正當方法擾亂貿易秩序」，遭貿易局開罰禁止輸入貨品六個月，立委爆料，大創受罰期間，以造假文件申請專案許可證輸入商品。經濟部國貿局長李冠志昨表示，上週已廢止大創出進口廠商登記、處四一六四萬元罰鍰，未來兩年內大創無法再輸入貨品到台灣。

經部︰若換公司名義進口 會嚴格審查

經濟部表示，此為根據貿易法祭出的最高行政罰鍰。遭取消登記後，大創雖然仍可以其他公司的名義來申請，但經部審查時也會根據代表人、負責人等資訊，若查有相關會嚴格審查。

台灣大創百貨在四月時坦承，確有部分申請案填載交易文件日期與實際日期不符，但強調申請專案輸入許可案件中，沒有衛福部公告禁止輸入之日本五縣（福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）食品；貿易局也依刑事訴訟法第二四一條使公務員登載不實罪，對大創提出告發。

貿易局表示，大創遭處四一六四萬元罰鍰，是目前根據貿易法做出的行政罰鍰中，金額最高者，主因情節重大、影響層面也相當廣。

大創︰總公司未下指示 目前營運正常

大創在截稿前都以「高層正在開會，稍晚會統一說明」為由拒訪。大創位於環球百貨的分店營運經理則表示，總公司尚未做任何指示，目前店面營運正常。

據了解，大創在日本有兩千五百家分店，目前在台灣有五十九個門市，含十六間獨立店、十五間百貨店，另於大賣場、購物中心內設有二十八間，每間門市約有超過萬件產品 ，另有網路購物。大創百貨的官網上，寫著大創的特色是全館以令人吃驚的超值價格販售，商品種類繁多，由台灣精選商品進口等。

記者走訪大創在台北慶城街的分店，廿二歲的消費者林小姐表示，若大創不再進貨，就轉去IKEA、宜得利等店購買生活用品即可，不會有影響。她提到，大創現在也沒有太便宜，且取代性高。上班族柯小姐則表示，她喜歡實體店，所以偶爾還是會來逛逛。

廿四歲的上班族李先生則提到，通常會在寶雅、屈臣氏這些通路購買日用品，來大創只是順便買衛浴相關小物，感覺東西多元、ＣＰ值還可以。