教部投資高教 力抗中國搶師生

2018-05-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高中生今年明顯擴大外流現象，中國職校還進入台灣違法變相招人，教育部次長姚立德昨認為，教育部立場是鼓勵年輕人國際化，但對於外國學校到台灣招生招才，都須依法管理，不容許違法行徑。相對的，除了教育部持續投資高教，加上高教生源減少、大專校院汰弱留強，相信台灣高教品質會越來越好。

對於部分高中傳出接到國教署電話，以及調查局查訪部分高中校長，了解該校畢業生申請赴中就學之概況，姚立德說明，教育部須掌握留學生人數激增或驟減的特殊現象。比如今年有很多高中生請校長寫推薦信申請去中國，原因與中國放寬我國學生學測成績申請門檻有關，這些訊息都可作為未來教育政策參考，確保教育施政更與教學現場契合，過去許多教育施政研擬也是如此。

調查局則澄清，主要是就中國二月發布的「對台卅一項措施」，就相關產業之各面向，由外勤處站進行了解，以提供政府施政參考，屬常態性公務聯繫。

對於中國用盡辦法吸收台灣學生跨海就讀，姚立德則說，目前最重要的是把台灣高教辦好，持續投資，例如擴大推動如玉山計畫、彈性薪資、高教深耕計畫等經費補貼，希望更有效抵抗中國磁吸效應。且未來十年學生持續減少，大專校院汰弱留強，如果數量精簡，加上高教投資增幅，相信高教品質會一年比一年好。

輔導退場學校教師轉業

姚立德也說，教育部已成立專責機構，輔導轉型退場學校，也轉介教師到其他學校甚或往業界等。例如在南部，已協請經濟部金屬工業研究發展中心，該中心與產業距離較近，能容易幫教師轉型輔導，已有上千名教師登記會員。

姚立德不諱言，可能會有一部分教師去中國尋求教職，此部分已在密切掌握中，將來若有擴大事態，會再另謀規劃留才。