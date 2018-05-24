人才外流危機！ 學者：創造良善環境 讓年輕人有未來

2018-05-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年中國實施對台卅一項政策，又調降台灣學生報考中國大學的學測門檻，引發人才外流危機，學者都建議不可小覷，政府應創造整體環境良善配套，讓留下來的年輕人有未來。

來台研習外籍生持續成長

學者也提醒，政府及大學都需更積極宣傳台灣高教，例如台大在電機、資工領域都是領頭羊，比中、港、星等地大學佳。教育部統計處資料也顯示，近年大專校院境外學生在台留學研習，不論是學位生或是非學位生，人數都是持續成長，台灣不應妄自菲薄。

台灣大學副教務長張耀文指出，優秀學生出國，樂觀看是學子脫離舒適圈挑戰未來，但也提醒高教環境惡化讓人才外流。分析人才出走原因，有社會氛圍、大學國際排名、低薪環境、考招制度亂象等，其中嚴肅課題是這代年輕人無法賺錢買房，政府須創造就業、廣設青年住宅等，才能使青年願留在台灣發展。

麻省理工博士班 台大人數冠亞洲

針對高中生流往中國念書，張耀文則提醒，部分家長、學生僅看一些商業化的世界大學排名，其實多以偏概全，如台大在部分領域的國際學術聲望名列前茅，甚至不輸新加坡南洋理工大學等，但跟日本的大學一樣，常被歐美體系的排名刻意貶低。其實美國麻省理工學院過去十幾年來，每年收最多亞洲去的博士班學生，就是台大學生，平均每年超過五人，可見在台念書，其實有助未來轉往歐美學術圈發展。

教團籲拉平兩岸環境差距

國教行動聯盟理事長、台大應力所教授王立昇認為，台灣是民主社會，無法阻止學生或人才出國，因此須改變大環境才有未來。

王立昇建議，應思考台灣為何沒有提供學子留下打拚的環境，可比較兩岸在經濟、政治、教育、環境、薪資待遇等條件，拉平台灣可能不足的差距，強化可能勝出的優勢。

針對年輕學者另做規劃

交大特聘教授唐麗英認為，許多畢業博士生擔心在台灣找不到教職，此時中國有學校祭出誘因，能去語文相近的中國當然是最方便，而政府近年改革降低教師年金，學界就預言恐有部分人才外流，因此呼籲針對大專教師及年輕學者「晚入行、年資短」等特性，要另做規劃。