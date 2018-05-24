台大擬提行政救濟 教部：尊重

2018-05-24

〔記者吳柏軒、蘇孟娟／綜合報導〕台大校長遴選案遭教育部認定有重大瑕疵而退回，台大臨時校務會議則通過建請教育部應儘速依法處理遴選案，台大前日回文教育部，更研擬行政救濟之道，甚至有挺管派教授要提案要求台大提國家賠償。教育部表示尊重，律師黃帝穎質疑指出，台大案國賠三個要件都不成立，此說法除政治宣示外，反而損害台大的法治尊嚴。

挺管教授提案要求國賠

台大行政單位指出，十二日召開臨時校務會議做出決議，希望針對校長遴選案請教育部依法儘速發聘，也把相關公文送給教育部，且依照上述決議，必要時學校可依法尋求救濟，目前也請律師郭德田（太陽花學運義務律師之一）協助，規劃未來行政救濟的法律事務處理。

教育部次長姚立德表示已收到台大回覆公文，細看後再妥善回函，至於台大擬提行政救濟，則予尊重。

台大除研擬行政救濟，更有教授提案，要在六月九日校務會議上討論，是否針對這次校長遴選案，因教育部延宕所導致的損失，校方公開譴責並提國家賠償。

律師：欠缺法律素養

律師黃帝穎直批此舉欠缺法律素養，他解釋國賠第一個要件是「不法」，但目前官方都是依法行政；第二要件是「人」，但台大不是自然人，也非法人；第三要件是權益損害，但教育部並非砍台大預算，或造成台大名譽損失等。

前教育部長黃榮村昨日指出，台大事件陷僵局，既然事件起於立法院點火，立院執政黨團應有道德責任，出面促請行政院長賴清德解決爭議，否則走上行政訴訟將「烽火連天」。